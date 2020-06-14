Китай призупиняє рейси в одному з напрямків після спалаху COVID-19 на борту літака

Авіаційний регулятор Китаю призупинив обслуговування рейсів авіакомпанії China Southern Airlines між Гуанчжоу і Даккой, столицею Бангладеш, після того, як 17 пасажирів рейсу в четвер отримали позитивний результат на коронавірус. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що рейс CZ392 є першим, який був скасований згідно з новим правилом «запобіжника» регулюючого органу.

Рейси China Southern будуть припинені на чотири тижні з 22 червня, повідомляє Адміністрація цивільної авіації Китаю (CAAC).

Згідно з правилами, введеним 4 червня, якщо після прибуття в Китай від п’яти до дев’яти пасажирів отримають позитивний тест на коронавірус, послуга буде припинена в тиждень. Якщо 10 або більше пасажирів дали позитивний результат, маршрут буде призупинено на чотири тижні.

Повідомляється що CZ392 був нерегулярним в останні тижні і виконував два рейси на тиждень з початку червня.