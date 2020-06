Володимир Завгородній: Ми живемо добре. І з кожним роком живемо краще. І я доведу вам це цифрами

Ми живемо краще, ніж 20 років тому, ніж 50 років тому, ніж сто років тому. І все одно ми вважаємо, що живемо херово. І що могли б жити краще. Не завтра, а прямо сьогодні…

У когось із радянських письменників-фантастів (з тих, чиїх імен не пам’ятають навіть любителі радянської фантастики, не те що я) був розповідь про дівчинку, яка дуже цікавилася наукою. І чуючи про те, що коли-небудь люди досягнуть… чогось… вона питала: «Чому не зараз?!»

Чому не зараз?

І дівчинка вирішує самостійно вивести летких котів, раз є кажани, але для початку приделывает коти крила з парасольки, як тестову стадію.

Дівчинка не хоче чекати, коли наука дійде до створення летких котів. І, звичайно ж, її не цікавить думка кота, чи хоче він бути летким.

Так ми знаємо, що дівчинка — левачок.

Розумієте, ліваки грають на тому, що людям завжди мало, і завжди «чому не зараз?»

Людям здається, що вони живуть херово, ну або принаймні все навколо живуть ще більш краще. Ліваки грають на цьому і потім люди або палять поліцейські ділянки, або вибирають Зеленського, або будують комунізм, і кожен раз виходить якась фігня.

Тому що насправді ми живемо добре.

Прямо зараз прямо в цю хвилину ми живемо краще, ніж коли б то не було в історії людства. Прямо зараз людство в середньому живе краще, довше, здоровіше, освіченіші, защищеннее, ніж коли б то не було в історії.

І навіть чорні в Америці прямо зараз живуть краще і защищеннее, ніж коли б то не було.

І навіть в Африці зараз живуть краще і защищеннее, ніж коли б то не було.

Чи хороший, чи поганий капіталізм, але разом з розвитком науки і техніки привів до того, що люди живуть краще. В середньому всі ми як біологічний вид живемо краще. У більшості з нас є чиста вода і немає вошей.

Звичайно, прикро, що Білл Гейц з Илоном Маском живуть настільки краще за нас, що Ілон Маск хоче відправити людей на Марс, що Білл Гейц не зміг їх чипувати. І, звичайно, в нас прокидається класова ненависть по відношенню до цих буржуїнам.

При цьому ми зовсім забуваємо про те, що навіть ніщеброди ми живемо краще, ніж велика частина людства жила протягом більшої частини історії.

І я кажу не про інтернет і смартфонах. І я кажу не про те, як багато живуть пендосы, експлуатуючи інший світ.

Ми всі, без копійок 8 мільярдів на планеті, в середньому живемо краще з кожним роком.

І я доведу вам це цифрами.

Кількість дітей у світі віком до 13 років, вимушених працювати, становило 24.81% в 1960-му році. У 1995-му — вже всього 13%. У 2012-му — 10%, але це вже віком до 17 років.

Тобто поки акула капіталізму експлуатують весь світ, В СЕРЕДНЬОМУ кількість працюючих дітей зменшилася більше ніж удвічі, навіть з урахуванням країн, що розвиваються.

У 1960-му році грамотних на планеті було всього 42%. Я думаю, ця цифра вас дуже здивує.

У 2010-му — вже 85%.

В 1800-му році середня тривалість життя становила 28 з половиною років.

В 1900-му — 32 роки.

У 1950-м — 45 років.

В 2015-м — 71 рік.

Це в середньому по планеті, хлопці.

Дитяча смертність, наприклад.

У 1900-му 36% дітей помирали до 5 років.

У 1960-му — 18%.

В 2015-му — 4%.

Це в середньому по планеті, ще раз.

З голодом і недоїданням трохи складніше, тому що для найбільш проблемних країн цифр часто немає, особливо 50 років тому — всім крім вашої мами, яка змушує вас доїсти кашку тому що в Африці діти голодують, було похер, якщо чесно, 50 років тому на те, хто там недоїдає в Африці. Зараз ми можемо собі дозволити таку розкіш як піклуватися про них, і якщо ряд країн перестане брехати і приховувати інформацію, то нам буде значно легше відслідковувати прогрес.

Але FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) стверджує, що в країнах кількість недоїдають скоротилася з 35% у 1970 році до 13% в 2015.

Кількість недоїдають скорочується як у відносних цифрах, так і в абсолютних — при тому, що населення зростає. У світі в 1991-му їх було близько 1 мільярда, у 2017-му — близько 800 мільйонів.

Ще трошки про голод. Ми як людство в цілому трошки вже забули, що таке голод. Хоча деяким особливо обдарованим його вдавалося влаштувати не так давно.

У двадцятому столітті від голоду померло 70-100 мільйонів людей. З них більше половини — в Китаї. З них 30 мільйонів — в голоді 58-61-х рр.

СРСР відзначився 20 мільйонами (але це не точно). 3 мільйони в Конго за підсумками Другої конголезької війни, 2.5 мільйона на Яві в результаті японської окупації, ну а решта по дрібницях — Бірма, червоні кхмери, Північна Корея 90м, Ефіопія в 83-85-м.

Відчуваєте, патерн який вимальовується? Якщо не вважати японської окупації, то в 20-му столітті голод був там, де був або Китай, або СРСР.

Про їжу це взагалі цікаво. Тому що можна подивитися ще на окремі продукти — ну, чисто дізнатися, ми в цілому перемогли голод тому, що всім вистачає брукви, або чому.

Отже, скільки продуктів ми, як людство збирали в 1961-му році, і в 2015-му?

Тут потрібно буде брати до уваги зростання населення. У 1961-му році нас було 3.1 мільярда, в 2015-м — 7.4 мільярда. Нас стало більше приблизно у 2.38 раз. Отже, якщо виробництво брукви зросла більше, ніж у 2.38 рази — значить, її реально стало більше. Давайте подивимося, що там з бруквою, і не тільки з нею.

Пшениці: 222 мільйона тонн — 735 мільйонів тонн.

В 3.3 рази збільшилася кількість. Тобто майже у півтора рази (!) з поправкою на зміну кількості населення.

Рис: 215 мільйонів тонн — 745 мільйонів тонн.

Картопля: 270 — 365. Зате соєві боби стрибнули з 27 до 323 мільйонів тонн. Майже в 12 разів.

Апельсини: з 16 до 72.4 мільйона тонн. В 4.5 рази. Майже вдвічі більше вони стали доступними для збільшення населення.

Соняшникова олія — ось тема близька нам. 6.8 — 44.3 мільйона тонн. Одна Україна з 91-го по 2015-й рік наростила виробництво з 2 до 11 мільйонів тонн.

І нарешті м’ясо.

У 1961-му ми виробляли 71 мільйон тонн. В 2015-му — 325 мільйонів тонн. В 4.5 рази більше м’яса, майже вдвічі з поправкою на зростання населення.

Ми. Стали. Жити. Краще.

Ми стали їсти краще і різноманітніше — ось чому виробництво картоплі зросло не дуже, а виробництво м’яса, апельсинів та інших кеш’ю зросла в рази.

Ми стали жити довше.

Ми стали рідше хворіти і виживати частіше.

Наші діти стали рідше вмирати.

Світ такий, який він є на нашій пам’яті, і на пам’яті наших батьків — він рухається в правильному напрямку. У середньому всім стає краще, і це не я заявляю і не Білл Гейтс — це цифри, Білл Гейтс не може сам з’їсти 72 мільйони тонн апельсинів, і Ілон Маск теж не може.

Ми живемо краще, ніж 20 років тому, ніж 50 років тому, ніж сто років тому.

І все одно ми вважаємо, що ми живемо херово. І що могли б жити краще. Не завтра, а прямо сьогодні.

ЧОМУ НЕ ЗАРАЗ?

І тоді ми голосуємо за коміка на президентських виборах, тому що реформи були недостатньо реформаторськими.

І тоді ми палимо поліцейські ділянки і громим магазини, тому що свободи недостатньо вільні, а поліція недостатньо поліцейська.

Тому що нам треба зараз, відразу, негайно, щастя всім даром, і в порядку живої черги.

Це лівацтва.

І дозвольте мені знову нагадати, що в двадцятому столітті від голоду померло від 70 до 100 мільйонів людей.

І майже всі вони померли не в капіталістичних США, Британії та Бразилії, а у соціалістичних і комуністичних СРСР, Китаї, Бірмі, Камбоджі, Кореї та Ефіопії.

Пам’ятайте про це завжди, коли реформи будуть недостатньо швидкими, а безвізовий режим, незалежна церква і армія будуть на хліб мазати з працею, і дуже тонким шаром.

Володимир ЗАВГОРОДНІЙ