Маск знову завдав нищівного удару по Рашке. Ілон виявився дуже жорстоким, розважливим і підступним русофобом. Таке ніколи не покажуть по ватовизору і не напишуть самі незалежні у світі «ЗМІ». Адже від таких новин корвалол треба пити не тільки Рогозіну, але і Лехі Міллеру, Сечіну і пердуну Кабаєву.

Про це пише блогер Добрий Шубін на сайті Фашика Донецького.

«Перед пандемією Ілон Маск анонсував захід під назвою Battery Day. Але з-за пандемії захід переносили, і зараз воно невблаганно наближається. Раджу рашикам запастися памперсами. У пресу просочилася інформація, що Маск хоче презентувати новий тип батареї для своїх електромобілів.

І вже укладено дворічний контракт між Tesla і китайською компанією CATL на виробництво батарей нового типу. Літій-залізо-фосфатні або LFP-батареї не містять кобальту — одного з більш дорогих компонентів електромобілів. До того ж з видобуванням кобальту пов’язані численні етичні суперечки, оскільки більша частина світових поставок кобальту зосереджена в Демократичній Республіці Конго, де дитяча праця – звичайна справа. А руда, м’яко кажучи, не зовсім корисна для здоров’я навіть дорослих.

Таким чином, підступний Маск з новою батареєю здешевило виробництво і експлуатацію електромобілів в рази. Крім того, саме виробництво стало набагато екологічніше.

Я вже чую, як тремтять пальці Міллера і Кабаєва, адже прорив Маска не тільки принесе йому трильйони доларів (хлопці з Уолл-стріт прикинули), але і поховає нафтову галузь. Адже основний споживач нафти – автотранспорт. І похорони будуть пишні, оскільки компанія CATL, яка постачає батареї для електромобілів Audi, Hyundai-Kia, Volvo і Mercedes, анонсувала, що збільшить свої виробничі потужності в чотири рази, вклавши 3,7 млрд доларів.

І вишенька на торт – перші поставки батарей для Tesla почнуться в липні 2020 року. Прямо під ОПЕКовские чергові переговори. Ви уявляєте собі ринковий ефект цієї події? Впевнений, що у Маска є ще пара тузів у рукаві, якими він буде бити по обличчю особливо буйних пацієнтів.

І ще одна погана новина для кацапів – окрім низької вартості нова батарея володіє ресурсом 1,2 мільйона миль або 16 років експлуатації. Кузов згниє раніше, ніж вийде з ладу батарея.

Неспроста такі гіганти як Shell вже кілька років вкладають у подібні проекти, а не в нові родовища. Впевнений, що після запуску продажу електрокарів з новим типом батареї, нафту вже точно не подорожчає.

Звичайно, перехід на електромобілі не станеться за один день, але в розвинених країнах це станеться дуже швидко. А адже саме розвинені країни – основний ринок збуту руцке нафти. І тепер абсолютно логічно виглядають продажу величезної кількості нафти за викидними цінами провідними нафтотрейдерами. Ті, хто зрозумів ситуацію – просто поспішають заробити на нафті в її останні дні, поки інші чекають повернення високих цін.

Чекаю з нетерпінням липня)», – пише Добрий Шубін.