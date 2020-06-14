Дональду Трампу – 74: п’ять найбільш кумедних курйозів, які траплялися з главою США

Президент США Дональд Трамп у неділю, 14 червня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 74 роки.

До нинішнього американського лідера можна ставитися по-різному: когось він дратує, а хтось захоплений його «наплювацьким» ставленням до того, що про нього подумають. З-за таких особливостей свого характеру Трамп не раз потрапляв в комічні ситуації. Видання Оbozrevatel нагадало про кумедні випадки, які траплялися з главою США за час президентства.

Дональд Трамп і жук

У серпні 2019 року президент США виголосив промову у Вірджинії, не звертаючи увагу на жука, який повзав по його волоссю. Відео стало мемом: одні користувачі припустили, що Трампа просто прослуховували, а інші написали, що комаха перепутало шевелюру американського лідера з апельсином.

Забув про дружину

У грудні 2019 року Дональд Трамп забув про свою дружину Меланії на півдорозі до вертольота. На відео телеканалу FOX 10 Phoenix видно, що Трамп спочатку став рухатися до вертольота один, але приблизно на половині шляху зупинився, щоб почекати дружину, яка повинна була летіти разом з ним.

Нагрубив своєму фанату

Одного разу президент Трамп публічно нахамив своєму фанату, прийнявши його за протестуючого. Це було в серпні 2019 року на зустрічі Трампа з виборцями, куди прийшла група мітингувальників. Коли останні йшли з зборів, чоловік по імені Френк Доусон у футболці «Трамп 2020» помахав їм кулаком услід.

Однак президенту здалося, що це один з протестувальників. «У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Іди додому. Почни робити вправи. Виведіть його звідси, будь ласка», – сказав Трамп. Пізніше він дізнався, що Доусон є його прихильником, і вирішив йому зателефонувати. Оскільки додзвонитися президенту не вдалося, він послав йому голосове повідомлення з подякою за підтримку.

Сам Доусон сказав ЗМІ, що не ображається. «Я думаю, він подумав, що я учасник протесту, але я ним не був … Все добре. Я люблю цього хлопця (Трампа, – ред.). Він краще, що траплялося з цією країною», – заявив він.

Курйоз з автозасмагою

7 лютого 2020 Трамп був помічений недалеко від Білого дому, де його сфотографували папарацці. Знімок миттєво облетіла всі ЗМІ та соцмережі. Справа в тому, що на фото волосся президента відлетіли назад із-за вітру, повністю відкривши обличчя і лоб, на яких виразно виднівся слід від автозагара, що розсмішило користувачів.

Переплутав батька і дідуся

У квітні 2019 року Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що його батько народився в Німеччині, хоча насправді там народився дід Трампа – Фрідріх Трамп, який іммігрував до США у 1885 році у віці 16 років. Фред Трамп, батько Дональда Трампа, народився в Нью-Йорку, повідомило Associated Press.

«Я відчуваю велику повагу до Ангели (Меркель, – ред.), і я дуже поважаю цю країну… Мій батько – німець, так, був німцем, і народився в дуже чудовому місці в Німеччині. Таким чином, я відчуваю глибоке почуття по відношенню до Німеччини, але вона не платить те, що повинна платити», – сказав тоді лідер США.