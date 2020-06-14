Звіробій обматюкала Зеленського і пригрозила підвісити за ноги його сім’ю

Ветеран АТО Олена Самбул (Маруся Звіробій) висловилася про сім’ю президента України Володимира Зеленського після того, як стало відомо про зараження його дружини коронавірусом. Відповідний пост вона розмістила у себе в Telegram-каналі.

Ветеран, яка вже проходить як підозрювана у кримінальній справі за погрозу на адресу президента, пригрозила, що Зеленського «підвісять за ноги», як це зробили з царською сім’єю», і порадила йому якомога швидше їхати в Ізраїль.

Крім того, Звіробій звинуватила Зеленського в тому, що він «знущається над рідними і дітьми Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та ветеранів Грищенко».

«Цікаво, вимога активістки Марусі Звіробій до президента Зеленському «уй@бувати в Ізраїль, поки вас як царську сім’ю за ноги не повісили» — це антисемітизм або розпалювання міжнаціональної ворожнечі?», — прокоментував цю заяву глава Українського єврейського комітету Едуард Долінський.