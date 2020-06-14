В Германии проснулся древний подземный вулкан

Геологи выяснили, что каждый год земля в районе Айфель поднимается примерно на 1 миллиметр. Ученые связали это с активностью подземного вулкана, который находится в этом районе. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Geophysical Journal International.

Ученые уточнили, что подъем поверхности земли является нормальным явлением, но скорость, с которой это происходит в районе Айфель, гораздо выше, чем это бывает обычно.

Причиной этого является активность древних вулканов, скрытых под землей,- считают авторы исследования.

Ученые считают, что в этом месте к поверхности поднимается магма. В то же время, они поспешили успокоить жителей и пояснили, что это не значит, что стоит беспокоиться и покидать место жительства. Однако они рекомендуют внимательно наблюдать за геологическими процессами, которые происходят в этой области.

Последнее извержение в Айфеле произошло 13 тысяч лет назад. Тогда посреди Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», из-за которой племенам надолго пришлось разорвать связи между собой.

: socportal.info