Держборг США перевищив рекордні $26 трильйонів

Держборг США вперше в історії перевищив 26 трильйонів доларів.

«Державний борг перевищив $26 трлн. Він збільшився на $1 трлн з 5 травня. Становив $24 трлн 7 квітня. З того моменту, як Дональд Трамп очолив Білий дім, держборг зріс на $6 трлн», — йдеться в повідомленні Мінфіну країни.

Американський Мінфін зазначає, що зростання держборгу спричинений виділенням коштів на програми протидії пандемії коронавіруса і пов’язаними з нею відстроченням податкових виплат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон про стимулюючих економіку заходів у розмірі більше $2 трлн, що покликане пом’якшити шкоду, заподіяну пандемією. Документ, зокрема, передбачає виплату посібників по безробіттю, допомога лікарням, сприяння ряду галузей.

Згідно з даними Бюро економічного аналізу при американському Міністерстві торгівлі, ВВП країни на кінець минулого року становив $21,73 трлн.

За оцінками МВФ, до 2020 року держборг США зросте до 131,1% ВВП.