Чому зе-влада не пред’являє підозр одеському клану? — «Дзеркало тижня»

Якщо ви хочете знайти відповідь на питання, що відбувалося під Шевченківським судом в Києві, і чому люди знову запалили фаєри, то вам сюди. Коли влада мовчить, закон не працює, громадяни захищають своє місто, себе і свої права самі. Як вміють.

Про це йдеться в сьогоднішній статті видання «Дзеркало тижня».

Екс-заступник генпрокурора Віктор Трепак в свій час в інтерв’ю ZN.UA, розкриваючи деталі розслідування справи Катерини Гандзюк, абсолютно чітко сказав: «Ця справа — не про звичайний зухвалий злочин. Воно — про один з проявів надзвичайно небезпечної тенденції, яка полягає в злочинній розправи над громадськими активістами. В 2017-2018 роках в Україні відбулася ціла серія нападів на активістів.

Особливо це стосувалося південних і східних регіонів, — згадайте Одесу, Миколаїв, Харків, Херсон… Метою було залякати активістів і придушити громадське патріотичне та антикорупційний рух. Цьому сприяла відсутність належної реакції держави на такі злочини. Кожен такий злочин має розслідуватися в контексті загальнодержавної і регіональної ситуації, в контексті зрощення корумпованих чиновників з криміналітетом…

Якщо проблему клановості кардинально не вирішити зараз, то вже в найближчому майбутньому може істотно загостритися. Особливо з урахуванням проведення децентралізації, яка посилює місцеву владу, а отже, призведе і до посилення існуючих кланів. Тому цю проблему потрібно розглядати в контексті національної безпеки і державного суверенітету».

Влада досі не розглядає. Ігнорує. Робить вигляд, що нічого не відбувається, залишаючи громадян наодинці з корумпованими місцевими елітами, прогнилої правоохоронною системою і криміналом. І громадяни тримають свою оборону. Під судом, солідаризуючись з правом на самозахист Стерненко, в своїх містах, по суті, утримуючи держава від повного краху. Все взаємопов’язано.

На одеського активіста і тодішнього лідера місцевого осередку «Автомайдану» Віталія Устименко 5 червня 2018 року напали двоє невідомих. Інцидент стався недалеко від редакції «Суспільного мовлення». Активіста кілька разів вдарили ножем, поранили в стегна і голову. Зараз поліція розслідує цей факт як замах на вбивство. А сам Віталій каже, що вижив тільки завдяки своєму другові, який встиг підбігти до нападників.

В тому році для Віталія це було вже другий напад. У лютому його побили після судового засідання по справі мера Одеси Геннадія Труханова в Києві. Градоначальнику Одеси обирали запобіжний захід після того, як мерія придбала за завищеною ціною будівля колишнього заводу «Краян». Напад на себе Устименко пов’язує зі своєю громадською діяльністю.

Виконавців замаху на Устименко знайшли, але організаторів і замовників — досі не встановили. Про загрозу зливу справи про напад на активіста (на день публікації матеріалу Віталій Устименко був обраний головою Всеукраїнської громадської організації Автомайдан), найвпливовіших людей Одеси, співпрацю влади, поліції та судів та про те, чи є ризик повторного сплеску нападів на активістів, розмовляємо з Віталієм в рамках спеціального проекту УГСПЛ для видання.

«В 2017-2020 роках ми, як середньовічні варвари, з факелами і вилами змушені чомусь підмінити собою правоохоронні органи»

— Віталій, атмосфера в суспільстві знову загострилася, і на перший план вийшли питання, пов’язані з захистом активістами своїх прав і життя. Я маю на увазі вчорашні події під Шевченківським судом у справі Сергія Стерненко. Що ти відчуваєш?

— Вважаю, що кожна людина має право на самозахист. А коли ти не можеш себе захистити з допомогою правоохоронних органів, у тебе залишається тільки ця опція. Тобто громадянське суспільство і окремі його представники повинні себе захищати. Це логічно і правильно.

— Я знаю, що нещодавно відбувся суд у справі про напад на тебе. Зараз відомі прізвища нападників. Але людина, якого є підстави вважати посередником в організації нападу, до справі не притягнутий.

— Майже два роки триває судовий процес. Майже два роки як відкрито провадження за статтею «замовне організований замах на вбивство». І зараз стає очевидно, що прокуратура виводить зі справи людини, без якого це злочин стане кваліфікуватися зовсім інакше. Навіть у реєстрі свідків у цій справі немає Євгена Лисицького, який, згідно з тим же матеріалів справи, є як мінімум посередником у нападі на мене.

Коли ми з моєю захисницею Світланою Попової побачили, що на етапі допиту свідків Лисицького немає, ми почали клопотати про те, щоб його вже з нашої подачі допитали в судовому процесі. Але нам відмовили.

Ми зараз можемо говорити про зливі моєї справи, організованому обласною прокуратурою спільно з колегією суддів Приморського району. На жаль, ми навіть не можемо орієнтуватися, буде наступне засідання 24 червня останнім, тому що не знаємо, яких ще сюрпризів чекати з боку прокуратури.

— Одеса стала полем протистояння місцевої влади з активістами. Справа Стерненко родом звідти. Символом цього протистояння став Літній театр. Розкажи, з чим або з ким ви воюєте.

— Я би не зациклювався лише на Літньому театрі. Так, це дуже важливе місце, яке громадськість міста залишила за собою, не дозволивши домінуючою фінансової групи зробити з нього ще один комерційний проект для власного збагачення. Йдеться про низку різних територій громадського користування, які часто доводиться захищати фізично, як це не сумно. В 2017-2020 роках ми, як абсолютно середньовічні варвари, з факелами і вилами змушені чомусь підмінити собою правоохоронні органи. І в таких обставинах ми опиняємося віч-на-віч з господарями цього світу, який називається Одеса.

Тому і відбуваються напади на активістів. Тому розслідування і притягнення до відповідальності зливаються. Історія з Літнім театром, на жаль, не єдина. Кожна з цих історій — про те, що у нас немає системи правоохоронних органів, і нам доводиться боротися за простори, зелені зони, узбережжя, залишилися у нас.





— Ви виходили проти забудови навіть під час карантину. Схоже, що кожен пляж або зелену зону одесити повинні відстоювати в боротьбі. Чому?

— В моєму місті найгостріша і очевидна ситуація з відсутністю правоохоронної системи в Україні. Домінуючі фінансові групи міста сприймають Одесу виключно як корову, яку вони можуть доїти, тому роблять це максимально швидко, інтенсивно і з задоволенням. Тим більше умови для цього максимально сприятливі, судової системи та системи правоохоронних органів, які б обмежували апетити цих людей, немає.

Активісти не захищають власні інтереси. Ми маємо право на доступ до моря, на зелені зони, історична спадщина. Це елементарні поняття. І нас дуже люблять позбавляти цього права в Одесі. «Автомайдан», наприклад, членом якого я є, використовує офіційні інструменти, щоб захищати свої права. Тобто ми апелюємо до офіційних органів, щоб не допустити якогось чергового свавілля. Але, на жаль, дуже часто доводиться вдаватися до неформальним методам — проводити якісь акції чи іншим чином добиватися правди. Це, на жаль, не тільки одеська тенденція, тому що вся система правосуддя і правоохоронних органів — смертельно хвора.

«Поліція сприймає себе як працівників приватних структур, а не як людей, які мають форму, певні обов’язки і повинні захищати права»

— Ти сказав про впливових людей в місті, використовують його як корову. Хто ці люди?

— Зараз в Одесі склалася ситуація, коли одна група домінує, не обмежуючи себе фактично ні в чому. У неї максимальний контрольний пакет Одеської міської ради, і вона має необмежений вплив на поліцію, прокуратуру і суди. Це група, власне, міського голови Геннадія Труханова. Саме таким необмеженим впливом я пояснюю зухвалість цієї групи у відношенні представників громадянського суспільства. Тому що вони — єдині, хто може створити проблеми їй та її інтересам.

Поліція часто виконує роль охоронної фірми. Навіщо використовувати титушек, якщо є поліція, яка буде відтісняти активістів?





LB.ua

Прокуратура часто може дозволити собі відкрити якісь надумані виробництва проти активістів, суди — прийняти «правильне» рішення. За таких обставин говорити, що всі ці органи будуть протистояти цій групі, — абсурдно. Ми бачимо, що прокуратура або поліція просто не в змозі відкривати провадження проти представників цієї групи. Це дефектна система, звичайно. Тому іноді здається, що наші перемоги якось намолены. Господь Бог своїм прямим променем хлестнул, і це сталося. Тому що це відбувається всупереч обставинам.

— Місцеві активісти та журналісти згадують про якийсь неформальному господаря міста. Про кого йде мова?

—Йдеться про представника групи Геннадія Труханова Володимирі Галантернике, який в принципі чудово відчував себе при різних міських керівників, але трохи менше лобіював свої інтереси. Тепер робить це з розмахом. Христина Бердинських (журналістка «НВ» Крістіна Бердинських описувала вплив Галантерника в Одесі в своєму розслідуванні «Одеса тато» ) називає його неформальним «батьком» міста. Геннадій Труханов не є керівником групи. Я б так сказав про пана Галантернике або пана Олександра Ангерте. Це представники міжнародного кримінального світу родом з 90-х. Про них йдеться у звіті італійської поліції. (Угруповання Олександра Ангерта згадується у звіті італійської поліції, опублікованому в 1998 році).

У них, в принципі, немає потреби реалізовувати себе в публічному житті. За них цю функцію виконує Геннадій Труханов.

Вони не так часто приїжджають в Україну. Тому що — навіщо, у них багато майна за кордоном. Вони щодня примножують свої фінансові стану, видоюючи місто і в цілому Україну, позбавляючи її ресурсів, у тому числі природних. Так вони реалізують себе як успішні бізнесмени.

— Чим пояснити вплив цих людей в Одесі, — вони володіють землею, бізнесом, їм доступні рішення?

— Передусім у них багато різних бізнесів. У них чимало різних офшорних фірм і вони тісно «співпрацюють» з міським бюджетом. Отримують в довгострокову оренду дуже багато територій загального користування та комунальної власності. Дуже часто на цих територіях зводяться якісь капітальні об’єкти, багато хто з них у підсумку переходять у приватну власність їх компаніям або підставним особам.

Мене, чесно кажучи, це абсолютно не хвилювало, якщо б вони не чіпали своїми брудними руками місця, що охороняються законом і лежать у площині інтересів Одеси. Питання крадіжок з бюджету цілком вирішуємо, — можна заарештувати рахунки, відкрити виробництво. А території відновити неможливо. Вони нищать їх, і в цьому наш основний конфлікт. Коли говорять про «містечкових розборках», то мова йде про моє егоїстичному інтересі як одесита проти егоїстичного інтересу цих панів.

Поліція ж сприймає себе як працівників приватних структур, а не як людей, які мають форму, певні обов’язки і повинні захищати права. Вона може адекватно поводитися стосовно правопорушень, не пов’язаних з цією групою. Але якщо мова заходить про «пацанах» (так Віталій називає представників групи Геннадія Труханова), то вони, швидше помруть, ніж відкриють виробництво.

— У цієї групи на полі бою за вплив у місті є конкуренти?

— Очевидно, що інші фінансові групи все одно залишаються в місті. Але у них немає максимального доступу до прийняття рішень. Одеська міська рада або та ж поліція можуть обслуговувати інші інтереси паралельно, якщо вони не зачіпають ключові інтереси групи Труханова. Тому що у них фактично 60 з 65 депутатів. Це страшний показник, якщо говорити про можливість впливу.

ivasi.news

Якщо ж говорити про корені проблеми, то, звичайно, тут мова йде ще й про скупку і володінні мандатами представницької публічної влади. Тобто люди, які сидять у Міськраді, не представляють інтереси громадян. Їх основне завдання — лобіювати інтереси цієї групи. І в цьому основний прокол інших фінансових груп. Вони не мають такого впливу на орган прийняття рішень.

«Коли поліція вбиває — дзвонити своїм друзям»

— Вже другий поспіль скликання парламенту працює ТСК, що займається справами активістів. По твоєму досвіду, її робота впливає на ситуацію?

— Насправді, так. Ці комісії потрібні хоча б для мінімального відстеження слідства і розуміння стану справ. Робота ТСК підтвердила, що деякі люди в парламенті готові підтримувати громадянське суспільство і докладати великі зусилля для того, щоб справи не закривалися. Багато залежить від формальних повноважень, але не останню роль відіграє і особиста ініціативність входять туди людей. І коли ці два аспекти збігаються, ми дійсно маємо шанс домогтися, щоб правоохоронні органи не саботували ті чи інші конкретні справи.

Інша справа, коли члени ТСК голосують за Авакова, відновлюючи його в нових кабмінах. Це персональне питання до тих членів комісії, які не бачать дисонансу між нібито занепокоєнням через громадських активістів і одночасною підтримкою Арсена Авакова, потужного міністра.

— Зараз ВСК збирається в Одесу. На що б ти порадив їм звернути увагу у своїй роботі?

— Я сподіваюся особисто передати членам ТСК свої поради в рамках роботи над одеськими справами. Але, якщо публічно, мені б хотілося, щоб вони були активнішими, щоб вони більше уваги приділили справі Каті Гандзюк. На мій погляд, це найважливіша справа, яка у нас є. І всі члени ТСК повинні це розуміти. Енергію треба спрямувати саме на цей кейс.





culturemeter.od.ua

— Питання: «Куди дзвонити, коли вбиває поліція?» — зараз набуває все більшої актуальності. Так, власне, куди?

— У мене немає рецепту, куди дзвонити або до кого звертатися. Ми — єдине, що нас рятує. Якби не підтримка моїх друзів і близьких, я б, напевно, збожеволів чи, може, вже не міг би ось так спілкуватися. Для мене очевидно, що потрібна взаємопідтримка. Отже, коли вбиває поліція, телефонуйте своїм друзям. Інших рецептів у мене для вас немає.