«@баный сором!»: головним «слугою народу» в Києві став Коля Оболонський — нардеп

Кияни, нам знову подали х@евую котлету з півня.

Такої сумної інформацією поділився близько години тому у Фейсбуці нардеп з фракції «Слуга народу» Гео Лерос.

Тищенко став головою партії Слуга Народу.

Нагадую, Коля перебуває під слідством за підробку документів, коли банк кинув на 2 млн доларів, за останні півроку лише на ЭкоБудТрейде Комарницького-Тищенко-Єрмака-Кучера розпиляли 1,5 млрд грн, а він сам причетний до лжеминированию Олександрівської лікарні в розпал пандемії, і цей список бездонний!

Невже мажоритарники Києва сіли з зниклої котлетою в одну маршрутку?

Ви не знаєте, що вже майже весь міський список проданий за таксою 300-500 тис доларів за місце?

@баный сором!

Шановні депутати, зверніть увагу, як банда Єрмака набирає обертів і ср@ть вони хотіли на вашу думку.

Це ваша репутація стає інгредієнтом протухлого страви в Велюре.