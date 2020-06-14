У МЗС України пояснив, від чого залежать місцеві вибори в ОРДЛО

Проведення місцевих виборів на території ОРДЛО буде залежати від реалізації Мінських домовленостей. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Так, коментуючи можливість проведення голосування в ОРДЛО восени 2020 року, Кулеба уточнив:

«Це буде залежати від того, як буде розвиватися Мінський процес. Але ніяких виборів під дулами автоматів не буде».

У той же час, він зазначив, що «Мінськ ще не помер», так як Україна «тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів». За його словами, на виборах в ОРДЛО «військові злочинці не зможуть реалізувати себе у новій реальності». Кулеба додав:

«Але я можу гарантувати на сто відсотків, що навіть без особливого статусу громадян на цих територіях у складі України буде в тисячу разів більше прав і ресурсів, ніж зараз під окупацією Російської Федерації».