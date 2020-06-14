Гиркин підтвердив значні втрати бойовиків під Светлодарской дуги: «Дуже точний артобстріл»

Бійці ВСУ точним артударом знищили позиції «народної міліції ЛДНР» в районі Светлодарской дуги. Цю інформацію, раніше озвучену членами НВФ, підтвердив екс-командир підрозділів «ДНР» Ігор Гиркин на своїй сторінці в соцмережі.

Так, Гиркин опублікував скріншот спільноти НВФ з відповідною інформацією і зазначив:

«З сумом змушений підтвердити достовірність даної інформації».

При цьому заявив, що це не було наступ ВСУ, «а просто дуже точний артобстріл». Обурені члени НВФ уточнили:

«Скоро просто закінчиться фізично весь людський ресурс. Нас дуже мало, а багатодітні сім’ї самі знаєте в кого, хто ніколи битися за країну не буде».