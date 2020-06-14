Іспанія відкриває кордони для туристів, але не для українців

Влада Іспанії прийняла рішення відкрити свої кордони для туристів, відвідувати країну можна буде тільки громадянам Євросоюзу. Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише El Pais.

В уряді заявили, що іноземці зможуть відвідати Іспанію вже в цьому місяці, починаючи з 21 червня. Карантин на 14 днів перестане бути обов’язковим для всіх іноземців, крім приїжджають з Португалії. Для них вільний режим відвідування планують відкрити з 1 липня.

Що стосується питання відкриття кордонів Іспанії для третіх країн, до яких належить і Україна, це буде відбуватися також з 1 липня. В уряді Іспанії розглядають рівень епідеміологічної небезпеки, а також орієнтуються на принцип взаємності.

Зазначимо, що станом на 14 червня в Іспанії зафіксовано 243 605 випадків зараження коронавірусом. З них 27 136 осіб померли і 150 376 вилікувались.