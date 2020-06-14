Повінь – зміна системи

Menu
Close

Іспанія відкриває кордони для туристів, але не для українців

14.06.2020

Влада Іспанії прийняла рішення відкрити свої кордони для туристів, відвідувати країну можна буде тільки громадянам Євросоюзу. Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише El Pais.

В уряді заявили, що іноземці зможуть відвідати Іспанію вже в цьому місяці, починаючи з 21 червня. Карантин на 14 днів перестане бути обов’язковим для всіх іноземців, крім приїжджають з Португалії. Для них вільний режим відвідування планують відкрити з 1 липня.

Що стосується питання відкриття кордонів Іспанії для третіх країн, до яких належить і Україна, це буде відбуватися також з 1 липня. В уряді Іспанії розглядають рівень епідеміологічної небезпеки, а також орієнтуються на принцип взаємності.

Зазначимо, що станом на 14 червня в Іспанії зафіксовано 243 605 випадків зараження коронавірусом. З них 27 136 осіб померли і 150 376 вилікувались.

Читайте також:   Спецоперація по затриманню Анісімова в Києві: поліція показала нові фото і відео
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *