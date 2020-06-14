Федина запевняє, що «у@бувати в Ізраїль» Зеленському порадила не Маруся Звіробій, а «фсбшные хакери»

Народна депутатка від партії Петра Порошенко «Європейська солідарність» Софія Федина прокоментувала пост в Телеграм-каналі Марусі Звіробій, в якому та погрожувала президенту Зеленському і його сім’ї. Нардеп запевняє, що її подругу зламали російські спецслужби.

Про це Федина написала в Facebook.

«Прочитала антисемітські висловлювання в Телеграм-сторінці Марусі Звіробій. Поговорила з нею — виявляється, сторінку хакнули. ФСБшные хакери прогресують. Не здивуюся, якщо наступними об’єктами атаки стануть мої сторінки. Напевно, комусь не вистачає матеріалів до нашої справи», — знайшла винних Федина.

Цікаво, що версія зі зломом з’явилася тільки після того, як з приводу посту піднявся великий шум.