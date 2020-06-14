Іран не взяв відповідальність за сбитие літака МАУ – Єнін

Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за сбитие пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ іранської ракетою.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24». Зараз Іран доводить, що катастрофа сталася із-за людської помилки.

При цьому, за словами заступника голови МЗС, Україна наполягає, що говорити про причини катастрофи літака можна буде лише після завершення розслідування.

«Говорити про причини можна буде тільки після того, як буде повністю завершено як технічне, так і кримінальне розслідування і будуть з’ясовані абсолютно всі обставини зазначеної трагедії», – заявив Єнін.

Крім того, за його словами, Іран затягує передачу чорних скриньок з українського літака.

«Вже є попередня згода французької сторони таку розшифровку провести. На сьогоднішній день немає ніяких передумов для подальшого відкладання розшифровки зазначених самописців. На сьогодні єдиною перешкодою для передачі ящиків для розшифровки є відсутність політичної волі Ірану», – сказав він.

Також Іран, за словами Єніна, відмовляється відповідати і на інші питання.

«Другий трек – це кримінальне розслідування. Воно може відбуватися в двох різних форматах. Перше, це обмін запитами про міжнародну правову допомогу. Другий формат, це спільна слідча група. Українська сторона кілька разів направляла запити щодо міжнародної правової допомоги іранській стороні – жодної змістовної відповіді нами не отримано», – розповів він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що країна «майже завершила розслідування катастрофи з українським Boeing 737. На думку представників Ірану, «чорні ящики» не містять ніякої «важливої» інформації. У той же час заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про «завершення» розслідування не підтверджені жодними документами.