COVID-19 може обвалити світову економіку на 7,6%: експерти зробили прогноз

В Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) спрогнозували, що пандемія коронавіруса (COVID-19) може призвести до обвалу світової економіки на 7,6%.

Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій 10 червня, передає dw. Організація назвала світову пандемію «самим важким кризою у сфері охорони здоров’я та економіки з часів Другої світової війни».

У доповіді сказано, що в разі, якщо поширення коронавіруса буде «під контролем» світова економіка в 2020 році скоротиться на 6%, а якщо буде друга хвиля СOVID-19 – на 7,6%. Разом з тим, згідно з прогнозами організації, у 2021 році можна очікувати істотного відновлення економічного зростання.

На думку експертів ОЕСР, найбільш сильно від коронавіруса постраждала економіка країн єврозони: навіть при найкращому сценарії вони очікують обвалу на рівні 9,1%. На випадок другої хвилі пандемії прогнозується скорочення економіки на 11,5%. Особливо важка ситуація, на думку економістів, в Іспанії, Франції, Італії та Великобританії. Для Німеччини ОЕСР прогнозує падіння економіки на 6,6-8,8%.