Чому «хакер» Абилкасымов Тимур злякався школярів?

В житті молодшого партнера Рахіма Ошакбаева — Тимура Абилкасымова настав переломний момент, людина ні з того, ні з сього вирішив, що до його офшорів, невиразних промов і прогнозів комусь є діло. Причому, якщо в арешті спільних з Ошакбаевым офшорних рахунків в Люксембурзі він побачив руку Кремля, то в останньому своєму пості стосується фейкового злому телеграм-каналу, Абилкасымов Тимур Бокейханович побачив підступи інших ворогів. Вороги, скрізь вороги, впевнений Абилкасымов. Повідомлення унікального за своєю дурості характеру «возі» Абилкасымов звучить так:

«…Наші хейтеры не зупинилися і пішли далі. Наш канал і сайт часто намагаються зламати. Згідно з даними на нашому сайті нас намагалися зламати 689 раз. Дивно, що в цьому немає ніякого сенсу. Ми не зберігаємо цінну інформацію на сайті, а все що можна знайти і так є у відкритому доступі. Саме ці дії є підтвердженням того, що ми на правильному шляху…».

Тимур Бокейханович навіть прикріпив картинку до своєї безглуздості:

Одним словом, Тимур Абилкасымов виє білугою: «мене намагаються зламати». Саме так експерт, трохи хакер і невмілий дояр МФЦА оцінив активність роботів-підбирачів паролів, яких вперше побачив на своєму сайті. Так світ дізнався, що цей сайт взагалі існує. Гугл, наприклад, не звертає на нього ніякої уваги. Для більшого ефекту Тимур чомусь привів картинку, яка повинна показати, що зламують телеграм-канал. Тут він знову налажал, так як якщо такі спроби є, то зламується не канал, а адміністративний акаунт каналу.

Опублікувавши цю ламерскую нісенітницю Тимур вирішив себе підбадьорити, повідомивши, що він на правильному шляху. Правильний шлях експерта, який навіть не може призвести або підробити нормальні докази «злому» — на смітник. Інших шляхів бути не може.

Нагадаємо, що раніше горе-«хакер» Тимур Абилкасымов засвітився в кількох скандалах. І тепер разом з Рахімом Ошакбаевым активно намагаються відмити репутацію.

Втім, манія величі Ошакбаева-Абилкасымова часто розбивається об сувору реальність. Що й казати, якщо навіть текстовий редактор вважає необхідним виправляти прізвище Абилкасымова на… Бобылку:

