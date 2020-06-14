Мешканка столиці просить заборонити маршрутки

Мешканка столиці звернулася до мера Києва Віталія Кличка з проханням заборонити маршрутки і розвивати міський громадський транспорт. Петиція з таким проханням була опублікована на сайті Київради.

Автор петиції, Валентина Антоненко, вказує, що проблема маршруток у місті тягнеться з середини 90-х років. І якщо тоді, як пише автор, маршрутки стали вирішенням проблеми нестачі громадського транспорту, то тепер проблемою для міста і пасажирів стали самі брудні, старі і ходять не за розкладом маршрутки.

«Жителі столиці звикли до регулярних деклараціями намірів влади розвивати великогабаритний міський транспорт. Вони давно сприймають ці гучні заяви як «білий шум» і знають, що це може означати тільки дві речі — або чергове підвищення ціни проїзду, або наближення виборів. Але як тільки вибори проходили, всі пропозиції активістів, які виступали за скорочення частки маршруток в загальних міських перевезеннях, натикалися на аргумент, що це призведе до транспортного колапсу», — йдеться в тексті петиції.

Валентина вказує, що час карантину, коли в Києві не курсувала основна частина суспільного транспорту, могло дати столичній владі можливість, щоб опрацювати стратегію його розвитку. Крім того, мешканка столиці стверджує, що в даний час маршрутки становлять реальну небезпеку для здоров’я людей — карантинні заходи в них не дотримуються, тому у пасажирів є всі шанси підхопити коронавірус.

«Ми ввели громадську ініціативу «Не сідай на маршрутку». Однак ми розуміємо, що цього недостатньо. Адже люди є заручниками ситуації — після карантину вони повинні їздити на роботу чи у справах, і часто просто немає вибору транспорту. Вони звикли до маршруток і не замислюються про небезпеку, якій піддаються», — написала жінка.

Автор петиції про заборону маршруток висуває наступні вимоги:

заборонити маршрутки в якості громадського транспорту Києва;

збільшити кількість рухомого складу муніципального громадського транспорту;

надати можливість відстежувати реальний рух громадського транспорту, для того, щоб кияни могли планувати свої поїздки.