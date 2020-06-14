Туристи в Тунісі повинні будуть пред’являти негативний тест на COVID-19

Туристи, які прибувають в Туніс з моменту відкриття кордонів, повинні будуть надати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на офіс по туризму країни. У зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації по COVID-19 уряд Тунісу прийняв рішення про відкриття морських, сухопутних і повітряних кордонів з 27 червня.

“Туристам необхідно буде надати негативний тест ПЛР, строк здавання якого – не більше 72 годин. Крім того, їм доведеться пройти процедуру вимірювання температури по прибутті в аеропорт Тунісу. Перед посадкою в літак в своїй країні вони повинні будуть заповнити бланки, пов’язані зі станом здоров’я”, – йдеться в повідомленні турофиса.

Крім того, згідно з новими правилами, до перевезення і прийому туристів допускаються тільки організації, що дотримуються протокол за санітарної безпеки Ready & Safe. Екскурсії можна організованим групам у супроводі гіда. У 2019 році Туніс відвідало 9,5 млн іноземців, що на 13,6% більше, ніж роком раніше.