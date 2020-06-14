Масштабна пожежа в центрі Києва: на рятувальників з палаючого вікна викинувся чоловік, у квартирі знайшли труп жінки

Увечері в неділю, 14 червня, загорілася квартира на вулиці Михайлівській, 22 у Шевченківському районі столиці.

У квартирі виявлено тіло жінки. Чоловік, який знаходився в квартирі, намагався не допустити пожежних в квартиру. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце пригоди, вони побачили, що на 3 поверсі з балкона квартири йде дим, також там знаходиться чоловік. “Не гаючи часу, бійці почали встановлювати висувну драбину для порятунку чоловіка, проте той чинив опір, не даючи можливості рятувальникам приступити до гасіння пожежі. Він агресивно відштовхував сходи від балкона, що становило пряму загрозу життю пожежників, і в кінці просто вистрибнув з балкона”, – йдеться в повідомленні.

Постраждалого одразу передали бригаді швидкої медичної допомоги у супроводі правоохоронців. В 17:31 пожежа була локалізована, та о 17:39 ліквідовано на площі 15 кв. м. Під час гасіння пожежі в квартирі був виявлений труп жіночої статі. “На місці працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 18 чоловік особового складу. Обставинами даної події будуть займатися правоохоронні органи”, – додали в ДСНС.

За даними деяких ЗМІ, у жінки були виявлені ножові поранення.