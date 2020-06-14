Ізраїль почав будівництво поселення, названого в честь Трампа

Ізраїль 14 червня розпочав будівництво поселення на Голанських висотах, названого на честь президента США Дональда Трампа.

Про це під час засідання повідомив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, заявляється на сайті уряду Ізраїлю. Поселення буде названо Рамат-Трамп.

«Сьогодні ми почнемо практичні кроки по створенню поселення Рамат-Трамп на Голанських висотах, суверенітет Ізраїлю над якими був визнаний президентом Трампом», – сказав Нетаньяху.

У травні 2019 року він заявив про виділення місця на Голанах для поселення на честь американського президента. 16 червня того ж року в ході спеціального виїзного засідання перехідного уряду відкрив там табличку з назвою «Рамат-Трамп».

Нагадаємо:

У березні 2019 року Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Він наказав Сполученим Штатам пора «повністю визнати» суверенітет Ізраїлю над Голанами, які були анексовані в 1967 році після військових дій.

При цьому ООН заявила, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

Голанські висоти – спірна територія, яка була частиною Сирії до 1967 року, але під час Шестиденної війни на початку липня 1967-го дві третини висоти були зайняті Ізраїлем.

У грудні 1981 року парламент Ізраїлю ухвалив закон про поширення ізраїльської юрисдикції на Голанські висоти. Анексія цих земель не була визнана світовим співтовариством і Радою Безпеки ООН.