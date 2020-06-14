Бойовики п’ять діб поспіль блокують КПВВ «Маріїнка» в дві сторони

Двох людей утримують у пункті пропуску вже більше трьох діб

Окупаційні війська на Донбасі п’яту добу поспіль не пропускають мирних жителів через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Маріїнка». Окремі цивільні чекають дозволу на повернення додому вже більше трьох діб.

Наголошується, що це двоє людей, які чекають повернення додому в легковому автомобілі. При цьому робота КПВВ заблокована в дві сторони. Причини такої поведінки бойовиків в прес-центрі не уточнили.

«КПВВ «Маріїнка» досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян дістатися до рідних домівок… Наші прикордонники зі складу Об’єднаних сил, при необхідності, готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну уряду територію України», — відзначили в Об’єднаних силах.

Зокрема, у прес-центрі нагадали, що зусиллями української сторони з учорашнього дня, 13 червня, створений піший перехід лінії розмежування в Станиці Луганській.

«Російські збройні формування були змушені частково розблокували гуманітарний коридор з тимчасово окупованих Луганськом. Сьогодні, 14 червня, там лінію розмежування перетнули 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію і 105 у зворотному напрямку», — додали в прес-центрі.