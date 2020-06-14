Макрон оголосив про першу перемогу над пандемією у Франції

Разом з тим, Макрон заявив, що боротьба з пандемією ще не закінчена.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про першу перемогу над епідемією коронавирусной інфекції. За його словами, тепер головним завданням стане економічне відродження країни, а також збереження порядку і соціальної згоди.

«Боротьба з епідемією не закінчена, але я тішуся разом з вами цієї першої перемоги проти вірусу», — заявив він.

Зазначимо, станом на сьогодні в цій країні 157 тисяч випадків коронавирусной інфекції. Всього одужали 72 808 осіб і 29 389 осіб померли.

Франція є однією з країн ЄС, в якій складна епідеміологічна ситуація. Раніше повідомлялося, що про першому випадку COVID-19 у Франції було відомо ще в 2019 році.