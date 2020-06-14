Українці платитимуть податок за житло по-новому

Податок на нерухомість, суми якого відрізняються в різних регіонах України, не має розраховуватися виходячи з метражу житла.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, — передає аналітичний портал «Хвиля».

«Якщо ми звернемося до історії, то у нас був очажний збір, був податок на вікна. І ось зараз у нас є податок на метри. Це абсолютно не відповідає економічній вартості об’єкта і не відповідає практиці розвинутих країн. Тому тут однозначно – точно так само, як податок на землю, – ми повинні виходити з грошової оцінки, з економічної вартості об’єкта. І в цьому сенсі я прихильник того, щоб абсолютно поміняти концепцію оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок», – пояснив Гетманцев.

За його словами, у Верховній Раді вже готують законопроект, який змінить спосіб розрахунку податку.

«Це не буде з наступного року, можливо, але, тим не менш, ми цим займаємося. Це не вечір сьогоднішнього дня, але це вже завтрашній день. А поки продовжуємо платити за метри», – сказав Гетманцев.

Податок на нерухомість доведеться заплатити тим, чия нерухомість перевищує такі норми: для квартир — 60 кв. м; для житлового будинку — на 120 кв. м.

Якщо у власності і квартира, і будинок, то їх сукупна площа не повинна бути більше 180 кв. м. Наприклад, власникові будинку на 110 кв. м. і квартири на 65 кв. м податок платити не доведеться.

А за дуже велику нерухомість доведеться доплатити 25 тис. грн. – це стосується квартир площею понад 300 кв. м і будинків понад 600 кв. м.

Скільки доведеться заплатити за нерухомість

У Києві за кожен «зайвий» квадрат доведеться заплатити 70,84 грн, а в Одесі – всього лише 4,24 грн.

Максимальна ставка податку на нерухомість становить 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен метр площі вище норми. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 грн. Таким чином, максимальна ставка податку на нерухомість складе 70,84 грн за кв. м.

Однак Податковий кодекс дозволяє місцевим органам влади встановлювати свої ставки податку та норму площі. Наприклад, у Харкові ставку податку знизили до 1% (47,23 грн/кв. м), а неоподатковувану податком площу квартири збільшили до 85 кв. м. В Одесі фізособам і зовсім зменшили ставку на житлову нерухомість до 0,1% (4,72 кв. м), а на нежитлову – 1% (47,2 грн/кв. м). У Львові ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м, для будинків – 1% (47,23 грн/кв. м). А от у Києві та Дніпрі максимальну ставку податку залишили на рівні 1,5% (70,84 грн/кв. м).