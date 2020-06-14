Кулеба про мінському процесі: Україна тримає його на апараті ШВЛ»

Кулеба порівняв мінський процес з тяжкохворим пацієнтом

Мінський процес мирного врегулювання на Донбасі образно знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Але його життєздатність підтримує Україна з допомогою Німеччини і Франції.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в питанні врегулювання на Донбасі українська сторона керується активної наступальної дипломатією.

«Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія, зрештою, буде змушена йти на конструктив», — зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що в такому випадку аргументи Росії про нібито саботажі «Мінська» з боку України виглядають абсурдно на тлі дій дипломатів. При цьому міжнародні партнери визнають конструктивність пропозицій України і спроби знайти рішення.

«Я б сказав, «Мінськ» не помер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легенів. Вибачте за чорний гумор», — зазначив Кулеба.