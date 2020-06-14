Україна повинна в подальшому рухатися до членства в ЄС і НАТО, — Кулеба

Кулеба стурбований поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив стурбованість поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики. Він вважає, що Україна повинна в подальшому рухатися до членства в ЄС та НАТО.

Він вважає, що поширення в українському медіапросторі антизахідної риторики не відповідає інтересам українського народу. Кулеба заявив, що ніякої антизахідної риторики у виконавчій вертикалі влади або вертикалі, відповідальної за зовнішню політику, немає.

«Ми абсолютно переконані в тому, що Україна повинна в подальшому рухатися до членства в Європейському союзі і НАТО, і я не бачу жодних навіть натяків на якісь розвороти або зміна ставлення до цього курсу», — заявив міністр.

Як відомо, рада визнав Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.