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Путін написав обіцяну журналістам статтю про Другій світовій війні

15.06.2020

Президент Російської Федерації Володимир Путін написав статтю, присвячену темі Другої світової війни.

Про це сказав прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

За словами представника Кремля, рішення про терміни публікації матеріалу Путін візьме особисто. Якого обсягу робота Путіна, в якому жанрі і якому аспекту війни присвячена, Пєсков не уточнив.

Про намір написати статтю про Другій світовій війні президент РФ зізнався журналістам під час останньої великої прес-конференції, що відбулася в грудні 2019 року.

 

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