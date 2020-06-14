Путін написав обіцяну журналістам статтю про Другій світовій війні

Президент Російської Федерації Володимир Путін написав статтю, присвячену темі Другої світової війни.

Про це сказав прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

За словами представника Кремля, рішення про терміни публікації матеріалу Путін візьме особисто. Якого обсягу робота Путіна, в якому жанрі і якому аспекту війни присвячена, Пєсков не уточнив.

Про намір написати статтю про Другій світовій війні президент РФ зізнався журналістам під час останньої великої прес-конференції, що відбулася в грудні 2019 року.