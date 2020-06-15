Ліквідацію одного з ватажків «ЛНР» визнали спецоперацією України

Українські спецслужби усунули бойовика Олега Анащенко взимку 2017

Ліквідація одного з ватажків «Луганської народної республіки» Олега Анащенко в 2017 році стала результатом операції українських спецслужб. Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових.

Про це у Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

«4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців був знищений керованим вибухом полковник терористичних НВФ Олег Анащенко, начальника управління так званої «народної міліції ЛНР». Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник», — зазначив Шевченко.