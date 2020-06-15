Поліція затримала жителів Фастова, Броварів та Білій Церкві за розповсюдження дитячого порно

Поліція Київської області разом з киберполицией викрили діяльність трьох жителів Київської області. Вони розповсюджували у мережі дитяче порно.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Правопорушниками виявилися жителі Фастова, Броварів та Білій Церкві.
«В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання вказаних чоловіків, правоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі і комп’ютерну техніку, на якій виявлено інформацію, яка може ставитися до порнографічної», — повідомляє прес-служба поліції.
Призначені судові комп’ютерно-технічні та мистецтвознавчі експертизи. Після експертних висновків буде вирішуватися питання про оголошення підозри фігурантам.
За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Слідство триває.