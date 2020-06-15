У МОЗ закликали українців не втрачати контроль і після ослаблення карантину

В останні дні Україна б’є антирекорди за кількістю нових випадків захворювання COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що виною тому вечірки, переповнені бари і нічні клуби, які стають звичайним явищем після ослаблення карантину.

Відомство опублікувало у Facebook агітаційний ролик, в якому закликало громадян дотримуватися заходів безпеки.

«Щоб відпочинок не привів до переповненим хворими COVID-19 лікарням, дотримуйтесь основних правил і утримайтеся від масових заходів. Дотримуйтесь соціальну дистанцію і носіть маски», — попросили в МОЗ.

Також там нагадали, що в останні чотири дні кількість виявлених заражених коронавірусом в добу стабільно перевищує 600, а то і 700 осіб

У МОЗ зазначили, що неправильно вважати, ніби прийшла пора повертатися до звичайного життя.