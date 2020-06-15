Поліцейські в США скаржаться на ненависть і невдячність американців під час заворушень

Поліцейські США, де зараз проходять масові протести проти поліцейського свавілля, поскаржилися, що їм доводиться стикатися з ненавистю і невдячністю громадян США.

Поліція стверджує, що кількість ненависті збільшилася на тлі протестів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, якого задушив поліцейський.

Як зазначає видання, багато поліцейські все частіше повідомляють про акти агресії в їх адресу з боку жителів країни, причому мова йде як про словесних образах, так і спроби заподіяти фізичну шкоду, наприклад, кинути пляшку або цегла.

Так, за два тижні протестів 749 співробітників поліції по всій країні отримали травми в результаті заворушень. З них 150 постраждали під час мітингів у столиці США Вашингтоні — там 22 поліцейським знадобилася госпіталізація.

Крім того, відомо, що двоє офіцерів поліції були вбиті в штаті Північна Кароліна, однак обставини їхньої смерті поки точно невідомі.

«Робота в правоохоронних органах — єдина робота, на якій в тебе кидають каміння, цеглу та коктейлі Молотова просто тому, що у тебе та ж професія, що у кого-то, хто скоїв щось жахливе в тисячах кілометрів звідси», — поскаржився глава Міжнародної асоціації начальників поліції Стівен Касстевенс.

Інші співробітники правоохоронних органів також поскаржилися, що не отримують належної подяки за несення своєї служби.

У той же час, пише The Washington Post, тривожні настрої правоохоронців не підтверджуються даними статистики. Так, відомо, що за останнє десятиліття в США не спостерігається стійкого зростання числа поліцейських, убитих або постраждали при виконанні службових обов’язків.

Нвомним, 25 травня в Міннеаполісі (штат Міннесота) 46-річний американець Джордж Флойд загинув при затриманні поліцейськими. Поширено в інтернеті відео, на якому поліцейський тисне коліном на шию Флойду, а той повторює, що не може дихати, обурило багатьох американців. Протести проти поліцейського свавілля охопили Міннеаполіс, а потім інші американські міста.