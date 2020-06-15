На проспекті в Києві перекрили дорожній рух через масштабну аварію на водогоні

У Києві через аварію на водопроводі по проспекту Академіка Корольова перекрили рух. Машинам заборонено проїзд у бік вулиці Сім’ї Сосніних. Відкриють проїзд тільки до ранку понеділка, коли проведуть ремонт.

Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації.

«На просп. Академіка Корольова — аварія на водогоні діаметром 600 мм, Через розриття перекрито рух у бік вул. Сім’ї Сосніних», – повідомили в столичній мерії.

Об’їхати ремонтну зону можна по вул. Академіка Корольова — вул. Пшеничне — вул. Сім’ї Сосніних — просп. Леся Курбаса.

«Працівники «Київводоканалу» вже почали ліквідовувати наслідки пориву. Закінчити ремонт комунікацій планують до 9:00 15 червня. Після цього почнуть відновлювати асфальтне покриття», – резюмували в КМДА.

Фото: КМДА