У чому сила, брат: Мер Одеси Труханів втрачає грунт під ногами

Якщо при минулій владі Труханова було сухо і комфортно, то тепер справи у нього не дуже.

Дивовижні події продовжують відбуватися в одеському політичному тераріумі. Міський голова Геннадій Труханов, мав солідну підтримку по всіх фронтах, може в кінці жовтня цього перестати бути мером Одеси. Підтримка електорату (визнаємо, вона як і раніше значна) тут навіть не на десятому місці. Труханів систематично лається з господарями мерії, відносини з тіньовим керівником міста Володимиром Галантерником нестабільні, від мера відвернулися багато вчорашні союзники і компаньйони. В його команді лише три віце-мера, а недавні радники і іміджмейкери, які сидять на зарплаті, строчать в анонімні телеграм-канали не найприємніші речі про місто і про діяльність Геннадія Леонідовича в цілому.

Мер знову нервує. Бо як регулярно провалюються зустрічі в Офісі президента. У Володимира Зеленського розуміють, що поки ніхто із слуг-нардепів не здатний реально поборотися за перемогу в чесному бою. Це здебільшого примітивні політики, до того ж — вже “зашкваренные” скандалами. У липні 2020, коли новому парламенту буде рік, “Без Табу” обов’язково дасть оцінку одеським зеленим мажоритарникам. Але вже сьогодні видно, що навіть рівень нечистоплотного Труханова, їм не під силу.

Не дивно, що Київ веде переговори з екс-губернатором Одеської області та екс-регіоналом, одним із засновників скандального з’їзду в Сєвєродонецьку Сергієм Гриневецьким. Офі президента зовсім не заморочується з приводу того, що Гриневецький не “нове обличчя”. Там нишком вже забули про це правило. Латентний сепаратист Гриневецький, визнаємо, непогано свого попрацював на благо області. Але це було давно. Та й погляди його нікуди не поділися.

Труханів і Гриневецький об’єднуються у спільній боротьбі? / Думська

Зараз Гриневецький пожвавився з ідеєю “Вільної економічної зони” І що цікаво, Труханів — поруч з ветераном одеської політики. При цьому мер вже пустив слух, що команда Зеленського готова висунути на вибори саме Гриневецького. Але тоді чому Труханів так пестить і плекає майбутнього опонента? Це явно не стилі “Капітана”. Або Труханів змирився з тим, що в кінці жовтня йому потрібно буде тихо емігрувати, або він просто блефує і впевнений, що ні на які вибори Гриневецький не піде.

Ось уже який сесії поспіль Труханів принижує депутатів, причому найбільше дістається представникам ОПЗЖ. Об’єднана група міськради Рабиновича — Бойко (в одеських реаліях це збірна багнетів Тетяни Плачкової і Миколи Скорика) намагається критикувати Труханова. У деяких це виходить по справі, а інших опозиціонерів Труханів майже в стилі тезки Кернеса множить на нуль.

Цитати видатних людей:

Абсолютно незрозуміла стратегія Труханова, а саме, на чиї голоси він планує орієнтуватися? Ось, начебто він намагається грати на полі умовного Оппоблока і бореться за часткове скасування декомунізації. А саме, це стосується історії з Жуковим, проспекту імені якого немає в Одесі з 2016 року. Але від риторики мера прозирає передвиборної фальшю і нафталіном, яким би радянським офіцером в душі він не був. Коли в минулому році збивали барельєф Жукова з будівлі обласного комісаріату мер відсидівся в кущах. Весь удар на себе взяли його опоненти з ОПЗЖ на чолі з тим ще провокатором Богданом Гигановым. Скоро вибори, а значить час самому щось сказати про топ-темою для совкового електорату.

Труханів схоплюється в останній вагон:

У той же час Труханів геть не заграти і з патріотично налаштованим електоратом. Він практично вільно веде сесії українською мовою. Сміється над тим же Гигановым, який скаржиться на утиски російськомовних та захищає (і навіть допомагає на рівні міськради) директора обласного художнього музею Олександра Ройтбурда. На останній сесії мер звернувся до всіх депутатами, щоб залишили в стороні політику і подивилися на реальні результати роботи художника-менеджера, який став жертвою договорняка в облраді між депутатами Оппоблока і БПП.

Труханів намагається сподобається всім. І ніби в цьому немає нічого поганого, але не вчасно будинку в Одесі почнуть падати, Вищий антикорупційний суд продовжить покусувати, Офіс президента песимістично знизує плечима. Схоже, ми його втрачаємо.

beztabu.net