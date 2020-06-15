Країна чорного расизму: у США чорні вбивають білих у 18 разів частіше, ніж навпаки

Цей фарс як ніколи відображає нинішній стан справ у США: чорне меншість з допомогою цинічних ліберальних політиків поставило на коліна біле більшість. Причому на коліна в буквальному сенсі.

«Ідіоти, дебіли!» — моя знайома з американського Стемфорда не приховує емоцій. Але гнів її спрямований зовсім не на чорних — в багатому штаті Коннектикут, де вона проживає, ті особливо не бешкетували. На хирляві демонстрації виходили в основному білі демократи, які протестували проти расизму. «Уяви, вони вставали на коліна! — горячилась подруга. — От через таких придурків дочка моєї сестри не поступила в університет. Вона набрала однакову кількість балів з двома чорними дівчатками, вгадай, кого вибрали? Це у нас називається „позитивна дискримінація“. Білі, бач, в неоплатному боргу. І це у сестри ще дівчинка. Був би хлопчик, він би міг пролетіти і з більшою кількістю балів, ніж у чорного претендента».

Якщо це не расизм, то що тоді расизм? Так і був би, як кажуть, в коня корм. Абсолютна більшість чорних, які потрапили у вузи, їх не закінчують. Типовий приклад — американський новомученик Джордж Флойд. В молодості він був непоганим спортсменом, і йому б дали закінчити вуз в будь-якому випадку — як кіношному аутисту Форресту Гампу, який блискуче грав у настільний теніс. Але Флойд не захотів отримати диплом навіть Колумбійського університету, віддавши перевагу торгівлю наркотиками і грабежі. Приставити пістолет до живота вагітної жінки при пограбуванні набагато легше, ніж вивчати підручник.

Дійшло до абсурду — у вузах категорії HBCU, створених спеціально для чорних ще в XIX столітті, зараз навчається 60 відсотків білих! А немає хорошої освіти — немає гарної роботи. Формально на допомогу від держави білих і чорних сидить приблизно порівну. Тільки треба пам’ятати, що перше в країні 60 відсотків, а друге — лише 14.

«Снєжка» не шкода

Темношкірого бандита Флойда поховали з почестями, як національного героя. Кришку труни рясно сльозами омив навіть мер Міннеаполіса, стоячи на колінах. А ось прощання з білим Тоні Тимпой з Далласа, який також загинув під час затримання поліцією, проходило без усякої помпи. Цей бідолаха страждав на шизофренію. 10 серпня 2016 року він сам зателефонував до служби порятунку, повідомивши, що забув прийняти ліки. І повідав, що в нього почалася панічна атака.

Допомога прийшла швидко, але дуже своєрідна. Чотири копа заламали йому руки і кинули на землю. На шию поставили коліно. «Ви вбиваєте мене!» — твердив 32-річний чоловік десять хвилин, поки не перестав дихати. Після цього поліція вкинула інфу, мовляв, в крові у загиблого був виявлений кокаїн.

Але сліди двох видів наркотиків в організмі Флойда абсолютно нікого не збентежили. Тимпа, на відміну від убитого негра, ніколи не притягувався за уголовку. Він не був затриманий під час злочину і не чинив опір владі. Тим не менш очевидне вбивство замилили, всі причетні залишилися на службі. Ніяких масових протестів не сталося. Тимпа ж білий, на сленгу «сніжок», а їх не шкода. Чотири роки його рідні не можуть добитися справедливості.

Знищують самі себе

у США, в 18 разів більше числа негрів, убитих білими. Дев’ять із десяти злочинів на расовому ґрунті були здійснені неграми проти білих! Однак подивіться американські ЗМІ, і ви побачите зовсім іншу картину. Коли в місті Учита, штат Канзас, двоє бандитів увірвалися у будинок, пограбували п’ятьох мешканців, жінок згвалтували, а потім вистрілили кожному в спину, це абсолютно не зацікавила національні новини. Адже жертвами були білі, а вбивцями виявилися двоє чорношкірих братів Реджинальд і Джонатан Карры. Покидьки попалися, не добивши одну жертву. Гола, з кулею в спині, жінка вибігла на вулицю, чим привернула увагу. До речі, 64 відсотка злочинів у країні з особливою жорстокістю відбуваються неграми, хоча їх в чотири рази менше білих.

А тепер — увага! При всьому тому, що написано вище, абсолютна більшість в’язнів, що сиділи в американських в’язницях, — «ганебні блідолиці». Вони становлять 60 відсотків від загального числа зеків.

Але це ще не все. Ліберальні ЗМІ та організації типу Black Lives Matter (Життя чорних важливі) блокують будь-яку інформацію про злочинності чорношкірих проти самих чорношкірих.

Якщо один негр мочить іншого — це, мовляв, їх внутрішня справа. Однак, згідно з даними, підтвердженими департаментом юстиції, афроамериканці в США вбивають, грабують та ґвалтують один одного частіше, ніж в більшості найбільш відсталих країн світу. З’ясувалося, що в період з 2014 по 2016 рік, коли проводилося дослідження, чорні погубили стільки своїх одноплемінників, скільки не було знищено за всю епоху лінчування з 1882 по 1968 рік! Расизм, говорите? І хто ж винен?

Чорні здійснюють: у 14 разів більше вбивств. в 9 разів більше зґвалтувань. у 19 разів більше збройних пограбувань. у 8 разів більше хуліганських нападів. Тільки факт Негри молодше 18 років в 12 разів частіше вбивають людей, ніж їхні білі ровесники. Про це повідомляє «Рамблер».