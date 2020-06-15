Процес пішов: чому справа Єфремова нічого не змінить

Будь в Росії дійсно загальний для всіх закон, кур’єр Сергій Захаров був би сьогодні живий.

Актора Михайла Єфремова чекає суворе покарання. Заслужене — він убив людину, сівши за кермо п’яним. А нас, судячи з усього, чекає широкомасштабний показовий судовий процес.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін вже доручив комітету з безпеки і протидії корупції взяти на контроль ситуацію навколо смертельної ДТП з участю Єфремова. «Закон один для всіх. П’яна їзда неприпустима. Якщо це спричиняє загибель людини — до 12 років в’язниці, хто за кермом не був», — підкреслив Володін.

Правда, ці його слова викликають деяке здивування. Невже у голови нижньої палати парламенту є підстави вважати, що незалежні російські слідство і суд можуть раптом потрапити під вплив високопоставлених покровителів артиста? Відреагувати на дзвінок з Кремля, де теж знайдуться поціновувачі таланту «громадянина поета»? Або, страшно подумати, взяти у підсудного гроші за більш м’який вирок? Володін немов хоче заздалегідь попередити потенційних хабарників: народні обранці будуть строго стежити за тим, щоб злочинець не ухилився від відповідальності.

Я б навіть поаплодировала такої принциповості, та пам’ять заважає. Ще не забула, як перестала купувати бензин на лукойлівських заправках десять років тому. Тоді Mercedes віце-президента Лукойлу влетів на Ленінському проспекті в Citroen, де перебували дві жінки. Одна загинула відразу, друга померла в реанімації. Кримінальну справу порушили лише через два дні — і то під тиском ЗМІ. За цей час кудись поділися записи з відеокамер в момент аварії, пропали номери з машини бізнесмена, загубилися свідки, які говорили, що Mercedes вилетів на зустрічну… Не витримавши всього цього торжества законності, раптово помер від інсульту чоловік і син загиблих жінок. А незабаром підоспів і вирок суду: винною виявилася водій Citroen — та, що загинула на місці.

І це далеко не одиничний випадок. «Росбалт» зробив добірку аварій, учасниками яких ставали непрості люди, що ходили від покарання або одержували його м’якше м’якого. Чомусь тоді спікер Держдуми або інші перші особи держави не просили колег простежити за законністю.

Можна провести уявний експеримент. Наприклад, уявити, що за кермом джипу, який вискочив на зустрічку, в цей раз виявився не висміює владу п’яниця і бешкетник Єфремов, а якийсь інший відомий артист — припустимо, з довірених осіб президента. Заслужений орденоносець Пупкін, який своєю харизмою захоплює народ голосувати у потрібному напрямку, озвучує доленосні поправки в Конституцію і взагалі дуже правильна людина з одним великим недоліком — любить випити (або вжити серйозніше).

Припущу, що в кращому випадку громадяни про цей інцидент навіть не дізналися б. Рідним загиблого кур’єра дали щедрі відкупні. А експерти російських ТБ-шоу так і продовжували рутинно лаяти Америку, в якій негрів убивають. У гіршому разі, якби відео аварії все-таки просочилася в Інтернет, винним могли визнати і самого кур’єра — мовляв, нема чого їздити по столиці в якомусь переробленому картонному фургоні, не відповідає нормам безпеки.

А от якби в Росії справжній закон — той самий, який один для всіх, — кур’єр Сергій Захаров був би сьогодні живий. Тому що водійські права у Михайла Єфремова, про п’яні витівки якого зараз у фарбах розповідають по всім телеканалам друзі та недруги артиста, повинні були відібрати давним-давно. Але, мабуть, представники ГИБДД тоді ще не отримали вказівок від Володіна.

Якби в Росії реально, а не на словах боролися з пияцтвом за кермом, то не обмежувалися б підвищенням штрафів, із зростанням яких збільшується лише добробут даішників, а могли б, наприклад, спробувати перейняти досвід інших країн. Один з френдів розповів в Facebook, як це відбувається в тій же Америці.

Його зупинили напідпитку за кермом. Як тільки стало ясно, що рівень алкоголю в крові вище допустимого, поліція викликала парамедиків та пожежну машину. Такий протокол. Приїзд оплатив винуватець торжества. Далі в суді френда позбавили прав. А також зобов’язали пройти курс реабілітації для алкоголіків протягом року. Все за його рахунок. Пропустиш заняття хоч раз — ризикуєш сісти у в’язницю. Курс включав серію особистих зустрічей з матерями дітей, яких вбили на дорозі п’яні водії. І це було сильно. Френд каже, що раптом реально усвідомив: він теж міг би за одну секунду стати вбивцею.

Я вірю, що і Михайло Єфремов зараз приголомшений — ось тільки вбитого їм Сергія Захарова це вже не врятує. І ті друзі актора, включаючи силовиків і політиків, які вчора лише посміювалися над закидонами вічно напідпитку балагура, але сьогодні гнівно його викривають, теж — вбивці. Нехай і пасивні. Тому що не зупинили.

А весь цей показовий процес щодо покарання алкоголіка і наркомана — та ще й талановитого, такого штовхнути подвійно приємно, — закінчиться нічим. По традиціям нашої країни, після того як широкій публіці набридне ритися в білизна вбивці і вбитого, все зійде нанівець. До такого гучного інциденту. Краще, звичайно, з кимось із найбільш лояльних до влади віпів. Тоді можна буде знову на час згадати, що закон один для всіх. І спустити на винного зграю ланцюгових телесобак.