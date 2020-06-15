Врач оценил шансы подхватить COVID-19 на летней веранде кафе

Шансов подхватить коронавирус на открытом воздухе не так много, как в помещении, но нельзя забывать о важности социального дистанцирования. Такое заявление сделал Никита Ломакин. Врач прокомментировал, в частности, вероятность заражения COVID-19 на летней веранде кафе.

«Самое основное правило, которое поможет вам не заразиться — социальное дистанцирование. В целом — вероятность инфицирования на открытом воздухе весьма небольшая, но если где-то появляется массовое скопление людей, то шансы, конечно, растут», — заявил Никита Ломакин, отвечая на вопрос об опасности летних веранд кафе.

: newsyou.info