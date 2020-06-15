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Ізраїль: на парковці в Ашдоді виявлений стікаючий кров’ю чоловік

15.06.2020

Ввечері 14 червня на парковку біля багатоквартирного будинку була викликана “швидка” для 60-річного чоловіка, истекавшего кров’ю.

Парамедики служби “Маген Давид Адом” передали, що до їх приїзду чоловік перебував у свідомості. Він сидів на землі, стікаючи кров’ю.

Поранений був доставлений в лікарню “Асута”. Його стан оцінюється як важкий.

Прес-служба правоохоронних органів повідомила, що в пункт термінового виклику поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Ацмаут в Ашдоді. На місці події перебувають слідчі і криміналісти. Ведеться розслідування.

 

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