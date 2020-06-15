COVID-19: шість країн з найбільшою кількістю інфікованих

У світі зафіксовано 7 739 831 випадків хвороби на коронавірусну інфекцію COVID-19

На ранок 13 червня у світі зафіксовано 7 739 831 випадків хвороби на коронавірусну інфекцію COVID-19, 428 337 летальних випадків та 3 966 262 випадків одужання. Про це йдеться в даних, зведених на сайті Worldometers.

CША знаходяться на першому місці за кількістю тих осіб, що заразилися. З початку епідемії в країні інфіковано 2 116 922 осіб, з них – 116 825 летальних випадків, одужали 841 934 пацієнтів.

На другому місці – Бразилія, встановлено 829 902 випадки хвороби, померли 41 901 особа, 427 610 одужали. За останню добу в країні зафіксовано 909 смертельних випадків серед тих, у кого діагностували коронавірус. Загальна кількість померлих із початку епідемії в Бразилії становить 41 828 осіб. За оцінками вчених з Університету Вашингтона, до початку серпня загальне число померлих від коронавірусу в Бразилії може збільшитися в п’ять разів — до 125 тисяч.

На третьому місці за кількістю осіб, що заразилися – Росія. Відповідно до даних мережі, виявлених випадків інфікування у країні 511 423, летальних – 6715, одужали 269 370 осіб.

На четвертому Індія – 309 603 хворих, 8 890 летальних випадків, 154 330 особи видужали. Великобританія – на п’ятому, в країні 292 950 випадків інфекції, 41 481 осіб померли, даних про тих, хто одужав немає.

Іспанія займає шосте місце: 290 289 заражених, 27 136 летальних випадків.

: greenpost.press

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