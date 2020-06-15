Іспанія заблокувала постачання Ізраїлю 2 тисяч наручників

Уряд Іспанії заблокувало в 2019 році ряд угод з Ізраїлем в оборонній сфері та сфері національної безпеки у зв’язку з побоюваннями, що поставлене обладнання буде використано для порушення прав людини.

Зокрема, були скасовані угода на поставку партії з 2.000 наручників поліції Ізраїлю вартістю 17 тисяч євро, 550 одиниць електронного обладнання для автономних автомобілів вартістю 95 тисяч євро та обладнання для забезпечення інформаційної безпеки вартістю 10 мільйонів євро, повідомляє El Pais.

У той же час в Ізраїль були поставлені з Іспанії обладнання нічного бачення, зброю та боєприпаси на 2,1 мільйона євро, призначені виключно для використання військовими. Крім того, в Ізраїль було поставлено обладнання подвійного призначення на суму 3,2 мільйона євро, включаючи електронні схеми для обробки зображень для оборонного сектора.