Сьогодні суд продовжить розгляд запобіжного заходу Стерненку

Шевченківський районний суд Києва о 10:00 15 червня продовжить засідання з розгляду питання про обрання запобіжного заходу активісту Сергієві Стерненку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ввечері 12 червня суд оголосив перерву в засіданні. Перед тім у засіданні свідчили викликані стороною захисту, депутати Верховної Ради, члени Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших общественных активістів протягом 2017-2018 років Соломія Бобровська і Ґео Лерос.

Також 12 червня суд відмовив у кількох клопотаннях захисту, зокрема, щодо відводу прокурора Миколи Бозовуляка і відводу судді Бугіля Володимира.

Під будівлею суду двічі впродовж дня відбулися сутички. Під час другої з них у бік правоохоронців активісти кидали пляшки із водою, поліція у відповідь розпилила вміст балончика із газом.

Минулого тижня Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу».

Стерненко заявивши, що вважає вручення йому підозри грубим порушення норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. У СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».