У Миколаєві маршрутка на смерть збила велосипедиста. Водій стверджує, що загиблий лежав на дорозі

Увечері в неділю, 14 червня, на проспекті Богоявленському в Миколаєві мікроавтобус «Рута» наїхав на велосипедиста.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Громадський транспорт першого маршруту рухався по проспекту, з боку вул. Космонавтів, у напрямку Корабельного району. Відразу за Широкобальским мостом під колеса маршрутки потрапив чоловік років 30-ти з велосипедом. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

За словами водія, велосипедист вже лежав на дорозі, він його не помітив і наїхав, а потім, проїхавши ще близько 100 метрів, зупинився.

За попередніми даними, загиблий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.