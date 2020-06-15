У Миколаєві маршрутка на смерть збила велосипедиста. Водій стверджує, що загиблий лежав на дорозі

Увечері в неділю, 14 червня, на проспекті Богоявленському в Миколаєві мікроавтобус «Рута» наїхав на велосипедиста.
Про це повідомляє місцеве видання Новости N.
Громадський транспорт першого маршруту рухався по проспекту, з боку вул. Космонавтів, у напрямку Корабельного району. Відразу за Широкобальским мостом під колеса маршрутки потрапив чоловік років 30-ти з велосипедом. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
За словами водія, велосипедист вже лежав на дорозі, він його не помітив і наїхав, а потім, проїхавши ще близько 100 метрів, зупинився.
За попередніми даними, загиблий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
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