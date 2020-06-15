Пхеньян пригрозив Сеулу війною у річницю міжкорейського саміту

Північна Корея буде робити постійні дії, щоб покарати Південну Корею за антипхеньянские пропагандистські листівки.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на провідну північнокорейську газету “Нодон сінмун”.

“Безжальні відповідні дії будуть продовжуватися. Наша непереможна потужна революційна армія помститься за наш народ, який став зліше, ніж коли-небудь”, – йдеться в статті видання.

Відзначається, що готовність народу і солдатів КНДР до дій демонструє загальну “нетерпимість до принижень гідності вищого керівництва”.

Газета розкритикувала Південну Корею за мінімум зусиль для зупинки розсилки антипхеньянских листівок активістами, тим самим викликавши “найгіршу в історії” напруженість на Корейському півострові.

Стаття вийшла в день 20-ї річниці декларації, прийнятої 15 червня 2000 року під час першого в історії міжкорейського саміту між тодішнім президентом Кім Де Чжуном і північнокорейським лідером Кім Чен Іром у Пхеньяні.

Між тим, міністр у справах об’єднання двох Корей Кім Ен Чхоль, виступаючи на заході, присвяченому 20-річчю з дня саміту, заявив, що Південна і Північна Корея повинні пам’ятати про дусі примирення, вкоріненому на першому в історії саміті їх лідерів.

“Те, що ми повинні зробити – це нагадати собі про дусі 15 червня в той час, коли відносини Південь-Північ ось-ось втратять свій напрямок”, – сказав міністр.

“Спільна декларація від 15 червня – це історична подія, яка стала переломним моментом в історії поділу. Завдяки декларації та процесу її здійснення ми дізналися, що світ не може бути досягнутий сам по собі”, – зазначив він.

Міністр об’єднання заявив, що мир може бути досягнутий тільки на основі взаємної поваги. Він підкреслив важливість діалогу та переговорів, які, на його думку, допоможуть знизити транскордонне напруженість.

“Уряд буде продовжувати працювати в напрямку миру і процвітання на Корейському півострові, дотримуючись угод Південь-Північ, включаючи декларацію від 15 червня”, – заявив, у свою чергу, представник міністерства Е Сан Ки під час чергового брифінгу.

Тим часом Пентагон підтвердив свою прихильність збереженню “міцної” комбінованої оборонної позиції для реагування на будь-яку ситуацію, пов’язану з Північною Кореєю, після того як Пхеньян натякнув на військові дії проти Півдня.

“Ми як і раніше керуватися комбінованої оборонною позицією”, – заявив представник Пентагону Джон Саппл на запит агентства “Ренхап”.

Минулого тижня влада КНДР оголосили, що припиняють контакти з Сеулом по всім існуючим каналах зв’язку. Цей крок послідував після того, як КНДР висловила протест у зв’язку з тим, що з території Південної Кореї активісти закинули на північнокорейську територію пропагандистські листівки.

У суботу Кім Е Чжон – сестра лідера КНРД Кім Чен Ина, заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї – попередила, що Пхеньян може піти на застосування проти Півдня силових методів, якщо той не зупинить потік пропагандистських листівок, які на повітряних кулях закидаються на територію КНДР перебіжчиками з Півночі.

“Здійснюючи свою владу, санкціоновану верховним вождем, нашою партією і державою, я дала вказівку нашому … відомству, відповідальному за справи з ворогом рішуче провести наступну акцію”, – йдеться в заяві Кім Е Чжон.