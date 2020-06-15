Вчені з’ясували, що коронавірус може спричинити появу діабету

В час, коли коронавірус стрімко поширюється по всьому світу, людей попросили вжити всіх заходів, аби розірвати ланцюг передачі хвороби і убезпечити себе. До цих заходів належить максимальне скорочення соціальних та фізичних контактів, часте миття рук та самоізоляція. Деякі групи людей закликали бути особливо обережними. Це люди старшого віку та ті, хто страждають на хронічні хвороби, такі як астма або діабет, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Цукровий діабет – це порушення, яке викликає стійке підвищення рівня цукру в крові , що може знизити ефективність імунної системи, роблячи організм більш вразливим до збудників хвороб, в тому числі й до нового коронавірусу. Однак, нове дослідження показало, що ризикують не лише люди, що вже мають цукровий діабет. Насправді, вірус може спровокувати появу діабету у абсолютно здорових людей.

У повідомленні, яке опублікував журнал New England Journal of Medicine, повідомляється про створення глобального реєстру нових випадків діабету у пацієнтів із COVID-19. Лист було підписано міжнародною групою з 17 провідних фахівців з діабету, які беруть участь у проекті CoviDiab, міжнародної дослідницької ініціативи, включаючи професора з університету Монаша Пола Зіммета. Мета створення реєстру полягає в тому, щоб зрозуміти властивості та важкість діабету у таких пацієнтів, а також те, які наслідки він може мати в майбутньому. Це допоможе дослідникам знайти найкращі стратегії лікування таких пацієнтів під час і після пандемії.

Поки що клінічні спостереження показують двосторонній зв’язок між COVID-19 та діабетом, повідомляє MirageNews. Діабет також пов’язаний з високим ризиком тяжких ускладнень та смерті від COVID-19. Близько 20-30 відсотків пацієнтів, які померли через COVID-19, мали діабет. Однак було зафіксовано також виникнення діабету у пацієнтів із COVID-19, які до інфікування були здоровими.

Дослідники зауважили, що механізм впливу поки що невідомі. Вони вважають, що вони можуть бути пов’язані з рецепторами АПФ-2, які є точкою входу коронавірусу у клітину. Ці рецептори є у всіх органах та тканинах, включаючи підшлункову залозу. Проникаючи в підшлункову залозу, вірус може викликати її дисфункції, які можуть призвести до діабету. Попередні дані показали, що вірусні інфекції можуть збільшити ризик діабету 1 типу.

Пол Зіммет сказав: “Ми ще не знаємо масштабу новоутвореного діабету при COVID-19, і чи залишатиметься він, чи зникатиме після одужання; якщо зникатиме, то чи збільшить він імовірність виникнення діабету у майбутньому. Створюючи цей глобальний реєстр, ми закликаємо міжнародне медичне співтовариство якнайшвидше поділитися відповідними клінічними спостереженнями, які можуть допомогти відповісти на ці питання”.

Франческо Рубіно, професор метаболічної хірургії в Лондонському королівському коледжі та співавтор проекту CoviDiab, сказав: “Діабет є одним з найпоширеніших хронічних захворювань, і ми зараз усвідомлюємо наслідки неминучого зіткнення двох пандемій. Зважаючи на короткий період контакту людини з новим коронавірусом, точний механізм, за допомогою якого вірус впливає на метаболізм глюкози, досі не з’ясований, і ми не знаємо, чи діабет у цих пацієнтів є діабетом 1 типу, 2 типу або, можливо, це взагалі нова форма діабету”.

Інший експерт, Стефані Аміель, професор дослідження діабету Лондонського Королівського коледжу та співдослідниця проекту, заявила: “Реєстр зосереджується на постійному зборі клінічних даних, які допоможуть нам вивчити секреторну здатність інсуліну, стійкість до інсуліну та статус аутоімунних антитіл, щоб зрозуміти, як розвивається діабет, пов’язаний із COVID-19 та знайти найкращі способи керування ним. Вивчення діабету, пов’язаного з COVID-19, може виявити нові механізми захворювання”.

: wworld.com.ua

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