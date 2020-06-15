Лукашенко відправив за ґрати 16 топ-менеджерів банку «Газпрому»

Президент Білорусії Олександр Лукашенко продовжує підвищувати ставки в конфлікті з Москвою.

Після безрезультатних переговорів щодо цін на газ, що відбулися на початку тижня, Комітет держконтролю (КГК) Білорусії нагрянула з обшуком і перевіркою в центральний мінський офіс Белгазпромбанка, екс-глава якого Віктор Бабарико вирішив балотуватися на пост президента на майбутніх 9 серпня виборах.

15 топ-менеджерів банку, який на 99,6% належить «Газпрому» і Газпромбанку, підозрюють у створенні ОЗУ для виведення коштів за кордон.

Як повідомляє телеканал «Білорусь 1», у неділю в Могильові був затриманий ще один керівник банку – голова обласної дирекції Сергій Кармызов. Проти нього порушено кримінальну справу про розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями в особливо великому розмірі. Йому ставлять в тому числі маніпуляції з видачею кредитів.

Трьома днями раніше департамент фінансових розслідувань КГК порушив кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт повідомила, що затримані дають свідчення, в тому числі і проти колишнього керівника банку Бабарико. «Вилучені величезні суми грошей, цінні папери, золото», – розповіла вона. За даними КДК, з мінського офісу банку силовики вивезли 4 млн доларів готівкою і цінні папери на суму понад 500 тисяч доларів.

В рамках розслідування вилучені та долучені до справи 150 картин вартістю в 20 млн доларів, у тому числі «Зелений пейзаж» Марка Шагала і «Єва» Хаїма Сутіна. Вони входили в корпоративну колекцію Белгазпромбанка.

«Я покличу Інтерпол за результатами розслідування і скажу, а ну-ка проаналізуйте ці документи, – заявив в неділю Лукашенко. – Россяин, американців сюди покличу, європейців <…> І нехай вони зроблять висновки на відповідність дій наших правоохоронних органів нашим законам. І вони будуть відповідати за законом. Треба – сядуть. Перед законом усі рівні».

Раніше білоруська влада примусово змінили керівництво банку, після чого «Газпром» і “Газпромбанк” виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили Мінськ «грубе порушення законодавства» Білорусії та договору про Євразійському економічному союзі. Того ж дня з’явилася інформація про збої в роботі самого Белгазпромбанка: виявилася заблокованою діяльність краудфандингової платформи MolaMola, платежі якої йшли через цей банк.

Протиправні дії «безпосередньо зачіпають права і законні інтереси російських акціонерів», а також всіх клієнтів і вкладників, підкреслили Газпромбанк і «Газпром».

Бабарико, побажав скласти на виборах конкуренцію Лукашенко, керуючому Білорусією з 1994 року, поки не має процесуального статусу в рамках розслідування. За його словами, ситуація навколо банку носить замовний політичний характер, а він сам був готовий «до провокаційних дій».

Лукашенко в свою чергу заявив, що перевірка Белгазпромбанка проводиться за його дорученням і висловив упевненість у тому, що Бабарико балотується, щоб стати політв’язням. «А у нас же зараз вигідно займатися політикою, щоб стати в’язнем сумління. Ось чому він пішов туди. Але це йому не допоможе», – сказав Лукашенко.

Білорусь, нагадаємо, вимагає знизити ціну на російський газ з 127 до 80 доларів за тисячу кубометрів, посилаючись на те, що на європейському ринку спотові котирування впали до рівнів 40-50 доларів. «Газпром» у свою чергу вимагає погасити борг за газ у розмірі 165 млн доларів, що Мінськ не визнає.

Відбулися 9 червня переговори глав Міненерго Олександра Новака і Віктора Каранкевича закінчилися нічим.