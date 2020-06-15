Хто не потрапить на обсервацію по прильоту в Україну: у Моз дали пояснення

Після відновлення міжнародного авіасполучення з 15 червня в Україні почнуть діяти спеціальні правила для прибулих з-за кордону людей.

Згідно їм, частина людей буде звільнена від обов’язкової ізоляції, а для частини вона буде обов’язковою. Це буде залежати від показників захворюваності в державах, звідки будуть прибувати пасажири літаків, пояснив на брифінгу голова Моз Максим Степанов.

«Якщо ми говоримо про відновлення міжнародного сполучення, то вибираємо формат поділу країн на червону та зелену зону. Червона зона – це країни з поширенням коронавирусной хвороби, з найгіршою епідеміологічною ситуацією, яка є, в тому числі і в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних захворювань на 100 000 населення. Ми встановлюємо його на рівні 40 на 100 000 населення. Країни, де цей показник більше, будуть в червоній зоні. Країни, де менше – в зеленій», – пояснив міністр.

Крім того, зазначив Степанов, будь-які іноземці, які прилітають в країну, повинні мати страховий поліс, який покриває лікування COVID-19.

Що стосується громадян, які будуть прилітати з країн червоної зони, то вони повинні будуть проходити ізоляцію або обсервацію. Ті ж, хто прилетить із зеленої зони, не повинні виконувати ці вимоги.

Глава Моз пообіцяв, що відомство буде публікувати перелік розподілу країн для зручності пасажирів авіатранспорту.