Путін «померялся» ядерною зброєю з США

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що у його країни і в США нібито приблизно однакову кількість носіїв ядерної зброї і боєзарядів.

Проте в майбутньому Росія, за його словами, займе лідируючу позицію. Таку заяву глава країни-агресора зробив в ефірі російського пропагандистського телебачення, передає .

Путін обурився, що після розвалу СРСР США нібито почали робити «енергійні спроби переробити світ під себе».

«Почали, по суті, нехтуючи сформованими нормами міжнародного права, перекроювати світ», – сказав він, додавши, що чим слабкіше була б Росія, тим болючіше для неї це могло стати.

«Ми дійсно багато зробили. І в сфері розвитку ядерної оборонного комплексу у нас приблизний паритет з США зберігається і по носіям, і за кількістю боєзарядів, але все-таки в наших перспективних розробках ми, безумовно, є лідерами», – висловився російський президент.