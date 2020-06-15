Журналіст: У кабінеті глави СБУ знайшли прослушку

В кабінеті у Голови СБУ Івана Баканова знайшли прослуховування. Хорошу, якісну. Треба думати, що скоро в мережі з’явиться телеграм-канал, аналогічний «Трубу прорвало» з назвою «Бака прорвало».

І на якому з’являться роздруківки розмов голови СБУ Баканова наприклад, з головою СБ і майбутнім заступником голови Наумовим. І розмови ці будуть покруче «базарів» Дениса Єрмака. Сподіваємося, що НАБУ чи хто там ще, не обмежаться зливом цікавих розмов, але дійдуть хоча б до вручення підозр.

Але вже до «пидозры» Баканову потрібно звільнятися. Тому що – ганьба. Довів “контору” до стану, коли в кабінет Голови ставлять “прослушку” і виявляють її аж ніяк не відразу. Причому, це не перша “прослушка”. Першу знайшли ще в листопаді минулого року. Пам’ятається, Зеленський вимагав від Баканова знайти тих, хто ставив «прослушку» Гончаруку. І природно, Ваня її не знайшов. Бо дурний і конторою керувати просто не здатний. Але виявилося, що Ваня ще дурніші і не зміг убезпечити від «прослушки» самого себе. А отже, цілком ймовірно, що і Президента хтось слухає. Сумно, але такі наслідки кадрової політики Зеленського, коли на ключові посади призначаються не професіонали, а однокласники.