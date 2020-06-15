Вандали «відірвалися» на пам’ятнику Шварценеггеру

Статуя легендарного бодібілдера і актора Арнольда Шварценеггера постраждала під час чергової акції руху Black Lives Matter.
Так, статуя «Arnold Schwarzenegger» — символ, присвячений культурі бодібілдингу в Колумбусі, штат Огайо, був осквернений в ніч з вівторка на середу, 10 червня 2020 року, — повідомляє Хвиля.
Протестувальники зафарбували червоною фарбою кулаки скульптури Арні.
Також вони написали поруч на асфальті: «Кров на твоїх руках».
Black Lives Matter — Життя темношкірих важливі – це інтернаціональне рух активістів, які виступають проти насильства стосовно чорношкірого населення в американському Коламбусі.