Ще один злочин наглядача за Києвом Дениса Комарницького в парі з головою ВП Єрмаком, — нардеп

Зараз ви дізнаєтеся про ще один Реванш людей Януковича, через схему для якої аферист Єрмак проштовхував Пасечка помічника ґвалтівника, Шадріна адвоката вбивць і сепаратистів і Секела помічника Королевської в комісію по відбору глави Нацагентства з управління активами отриманих від корупційних злочинів (АРМА).

Я подав заяву про злочин в НАБУ з «наглядача» Єрмака — Комарницького про те, як чинили дії, спрямовані на умисне виведення майна корупціонерів з-під арешту, щоб уникнути його спеціальної конфіскації.

Саме для таких злочинів Єрмак ставить туди «правильну» людини, який буде курирувати Комарницький-партнер Тищенко.

Ви пам’ятаєте про «вертолітних податківців» — керівників фіскалів, які під керівництвом Олександра Клименка (міністра доходів і зборів Януковичі) створили систему розкрадання бюджету через сумно «податкові майданчики», тоді нарахували збитки 104 млрд грн.

Однією з таких компаній була ТОВ «Компанія з управління активами «Ексельсіор», майно якого було арештоване з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Серед арештованого майна ТОВ «КУА «Ексельсіор» є 5 (п’ять) земельних ділянок в елітному передмісті Києва, у селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв. м і об’єкт незавершеного будівництва за цією ж адресою, що було передане в управління цього нацагентства. Подальша реалізація забезпечила б погашення хоча б малу частину завданих збитків від протиправної діяльності Клименко.

У мене в розпорядженні є документи, які однозначно свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ «КУА «Ексельсіор» і Комарницьким Денисом Сергійовичем.

23 травня 2019 між Чепіжко Оксаною Вікторівною та Комарницьким Денисом Сергійовичем укладено Меморандум про наміри, згідно з яким останній зобов’язується придбати арештоване майно ТОВ «КУА «Ексельсіор», а саме 5 (п’ять земельних ділянок) і об’єкт незавершеного будівництва.

При цьому, як свідчить п. 1.2 вищезазначеного Меморандуму, як Чепіжко так і Комарницький розуміли, що майно перебуває під арештом, визнаний речовим доказом і передано в управління АРМА.

Окремо слід зазначити, що відповідно до п. 3 Меморандуму, Чепіжко взяла на себе зобов’язання до 31.08.2019 зняти всі обмеження щодо майна та зобов’язання скасувати всі судові рішення про накладення арешту на майно.

В той же день, 23.05.2019 між Комарницьким і Чепіжко укладено попередній договір, згідно з яким Комарницький передав, а Чепіжко отримала завдаток в розмірі 500 000 доларів США.

При цьому варто зазначити, що на день укладення зазначеного договору всі об’єкти нерухомого майна ТОВ «КУА «Ексельсіор »перебували під арештом, згідно з рішеннями слідчих суддів.

Пунктом 1.2 Попереднього договору чітко вказана дата укладення основного договору — 2 вересня 2019, а значить саме в цей день право власності на арештоване майно, незважаючи на заборону суду повинно було перейти до Комарницького.

За дивним збігом обставин, 2 вересня 2019 слідчим суддею Печерського районного суду Києва по справі 757/42995/19-до за клопотанням представника ТОВ «КУА «Ексельсіор» скасовано арешт, накладений на майно товариства, а отже надана можливість Комарницькому безперешкодно придбати право власності на об’єкти нерухомості в с. Козин.

Незважаючи на спроби прокурорів Генеральної прокуратури України повторно накласти арешт на майно ТОВ «КУА «Ексельсіор» (справа 757/58473/19-До), будь-які рішення про арешт об’єктів нерухомості саме в смт. Козин відразу ж скасовувалося іншими суддями (справа 757/61109/19-До), що однозначно свідчить про вплив Комарницького і Чепіжко на прийняття рішення суддями.

Тепер це майно у держави вкрали і саме для таких схем. Єрмаку потрібна посада керівника АРМА.

Згадаймо як Генпрокурор Луценко заявляв, що «спільна команда МВС і ГПУ змогла вже на цьому етапі заарештувати майна злочинців на 700 млн грн, у тому числі 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 нежитлових приміщень, тисяча вагонів, 40 автомобілів. Це арештоване майно сьогодні вже приносить дохід державі «.

Але це не входило в плани Єрмака.

Комарницький і Чепіжко діючи виключно в інтересах злочинної організації на чолі з екс-міністром доходів і зборів України вчинили дії, спрямовані на умисне виведення майна з-під арешту, щоб уникнути його можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду.

Чи це теж марна справа?