В ізраїльській лікарні “Сорока” померла мешканка Рахата, побита чоловіком

У ніч на неділю, 14 червня, в лікарні “Сорока” в Беер-Шеві померла 29-річна Руан аль-Катані з Рахата.

Вона була доставлена в лікарню в минулу п’ятницю, після того як імовірно була побита чоловіком. Медики припускають, що жінка була вагітна.

Поліція продовжує розслідування інциденту.

Чоловік, підозрюваний у причетності до скоєння злочину, затриманий. Йому інкримінують заподіяння смерті з недбалості, а також створення перешкод ходу слідства. 14 червня він постане перед судом, і поліція попросить продовжити термін його утримання під вартою.