Оля Полякова продемонстрировала идеальные формы в белом бикини

Оля Полякова старается радовать поклонников не только музыкальным творчеством, но и полезными советами и личными секретами . На карантине она начала давать кулинарные мастер-классы, проводить онлайн-тренировки и танцевальные уроки, а также запустила собственное шоу с участием звездных гостей, которые под бокал вина рассказывали певице все свои тайны и играли с ней в «Правду или действие». Теперь Оля решила выступить с новой полезной инициативой. А попутно похвасталась идеальной стройной фигурой в микробикини.

Певица опубликовала фото на яхте, на котором позирует в крошечном купальнике. Она во всей красе демонстрирует осиную талию, плоский животик и длинные ноги. Кадр был сделан два года назад в Одессе.

В подписи к соблазнительному фото Оля инициировала полезный флешмоб и предложила поклонником написать свои любимые, а может и малоизвестные для широкой общественности места Украины, которые успели их впечатлить и запомниться. Так, можно открыть родную страну по-новому и посмотреть захватывающие дух локации.

«Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась, с другой стороны», — призналась звезда.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 12 Июн 2020 в 6:58 PDT

: Новости Ю